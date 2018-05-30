Алкоголь ежегодно убивает около 300 якутян

По данным Сахастат, ежегодно смерть около 300 жителей Республики Саха (Якутия) наступает по причине употребления алкоголя.От случайных алкогольных отравлений, алкогольной кардиомиопатии, цирроза, расстройства психики за 2017 год умерло 287 человек. Эти данные представлены без учета убийств, самоубийств и смертельных ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на ужасающие факты, на протяжении ряда последних лет в республике наблюдается снижение этого уровня: за последний год данная отметка снизилась целых на 20%. В России от «алкогольной» смерти погибают около 500 тысяч человек.

Рассмотрим, как обстоят дела в районах республики. Для объективности,показатели «алкогольной» смерти рассчитаны на 100 тыс. человек. Чтобы было удобно сравнивать, районы разделены по зонам. В каждой зоне можно выделить «лидеров». По общему рейтингу можем сказать, что очень высокая смертность в Усть-Майском, Оленекском, Усть-Янском районах. В отдельно взятых зонах высокая смертность зафиксирована:среди южных районов – в Алданском и Ленском, среди вилюйских –Нюрбинском, среди заречных – Амгинском, среди центральных –Хангаласском районах.

Данные по смертности населения от причин, обусловленных алкоголем по Республике Саха (Якутия) за 2017 год (100 тыс. чел.)

Центральная зона Заречная зона Хангаласский 55,4 Амгинский 35,3 Намский 16,3 Чурапчинский 28,3 Горный 8,3 Мегино-Кангаласский 25,8 Якутск 23,3 Усть-Алданский 23,9 Таттинский 12,2 Вилюйская зона Южная зона Нюрбинский 49,6 Алданский 72,8 Верхневилюйский 33,3 Ленский 56,2 Сунтарский 29,4 Олекминский 27,8 Вилюйский 27,9 Мирнинский 6,8 Нерюнгринский 2,7 Арктическая и северная зоны Аллаиховский — Кобяйский 47,7 Абыйский 24,6 Нижнеколымский — Анабарский 28,4 Оленекский 124,2 Булунский 71,3 Среднеколымский 39,8 Верхнеколымский 71,1 Усть-Янский 124,8 Верхоянский 26,3 Эвено-Бытантайский — Жиганский 47,0 Юго-восточная зона Момский — Томпонский 30,7 Оймяконский 90,4 Усть-Майский 151,0

В четырех районах: Аллаиховском, Эвено-Бытантайском, Момском и Нижнеколымском за весь 2017 год не зафиксированы случаи смерти по причине употребления алкоголя. Возможно, за это время от алкоголя никто не умер, а возможно и то, что при установлении смерти не указывали эту причину. Все-таки, диагноз нелицеприятный. Бытует мнение, что часто врачи вписывают в свидетельства о смерти сердечно-сосудистый диагноз, когда анализы показывают чрезвычайно высокие дозы алкоголя в крови. Медики так поступают из-за просьб родственников либо под влиянием чиновников, не желающих негативной динамики алкогольной смертности в своем регионе.

В целом в России средняя продолжительность жизни выросла на семь лет. В клуб стран «70+» РФ вошла четыре года назад. Теперь президент страны ставит новую задачу – к 2020 году достичь уровня «80+»: «Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет, — заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта.

По Якутии средняя продолжительность жизни равняется 70 годам. Чтобы достичь уровня «80+» необходимо сокращать смертность от внешних причин и болезней, связанных с употреблением алкоголя. Таким образом, мы сможем сохранить здоровье и благополучие населения.