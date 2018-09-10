Алиш Мамедов утвердил свои позиции в Хангаласском улусе

В Хангаласском одномандатном округе кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алиш Забид оглы МАМЕДОВ набрал 89,02% при явке 65,26%. Всего 7 979 избирателей. Хангаласцы доверили ему продолжить представлять их интересы в парламенте Якутии. Источник: https://yakut.er.ru/news/2018/9/9/alish-mamedov-utverdil-svoi-pozicii-v-hangalasskom-uluse/

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