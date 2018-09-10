Алиш Мамедов утвердил свои позиции в Хангаласском улусе

В Хангаласском одномандатном округе кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алиш Забид оглы МАМЕДОВ набрал 89,02% при явке 65,26%.
Всего 7 979 избирателей.
Хангаласцы доверили ему продолжить представлять их интересы в парламенте Якутии.
|Курс ЦБ
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В Хангаласском одномандатном округе кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алиш Забид оглы МАМЕДОВ набрал 89,02% при явке 65,26%.
Всего 7 979 избирателей.
Хангаласцы доверили ему продолжить представлять их интересы в парламенте Якутии.
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