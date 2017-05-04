Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку

В сети опубликованы фотографии группы якутян, в том числе и первой леди Якутии Прасковьи БОРИСОВОЙ и других ВИП-персон, отдыхающих в Азербайджане. И может создаться впечатление, что их пребывание в этой стране, якобы, оплачено Алишем МАМЕДОВЫМ, депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральным директором «Якутцемента». Как на самом деле обстоят дела, SakhaLife узнал по телефону у Алиша Забид Оглы.

— SakhaLife? Я вас знаю, я вас читаю. Ну что тут скажешь? Тормозят немного наши земляки-якутяне. Честно говоря, я удивлен. Не в первый раз я принимаю земляков из Якутии на своей родине. У меня гостили наши прославленные борцы Роман ДМИТРИЕВ, Павел ПИНИГИН. Два раза был Виктор ЛЕБЕДЕВ, был и Роман ПОИСЕЕВ, тхэквондо, и другие наши земляки. И никто никогда ничего такого не писал. Я всегда стараюсь принять наших якутян, чтоб им понравилось в Баку. Да и находясь в Мохсоголлохе, я могу организовать, чтобы их приняли мои друзья. Это немного другая страна, тут другие цены, тут любят гостей.

— Алиш Забид Оглы, вы за свой счет повезли в Азербайджан делегацию, которая там сейчас находится?

— Конечно нет! Считать так – свой народ не уважать. Сейчас что, 17 век, они без меня не могут приехать? Все же ездят. Они сами приехали за свой счет, купили путевки. Я еще удивился, ехали эконом классом. Я специально никого не приглашал, случайно узнал, что приедут уважаемые люди. Я тут по своим семейным делам. Брат умер… Деревня наша горная, находится в 300 км от Баку.



Я вообще не понял, а что плохого-то? Люди за свой счет приехали в дружественную тюркскую страну, смотрят музеи, знакомятся с историей. Сейчас все ездят в дальнее зарубежье – Европу, Юго-Восточную Азию. А тут выбрали страну из бывшего Советского Союза, у нас общая история. Так зачем в связи с этим полоскать имя первой леди? Она хорошая, простая якутская женщина. И Егор Афанасьевич, да и сама Прасковья Петровна, никогда не позволят, чтобы ее кто-то возил. И первая леди, и все остальные, кто на фото, они все отдыхают за свой счет. Обратно едут 5 мая. Я – позже, у меня еще дела тут.

В общем, я провел с ними один день, показал Баку. Ужин я организовал от всей души, и огорчен, что этому пытаются придать какой-то нехороший окрас и раздуть это на всю республику. Я могу себе позволить угостить земляков ужином на своей родине. И друзья мои всегда идут навстречу. Они так и говорят: «Алиш, твои друзья – наши друзья». Приезжайте – сами увидите, как мы любим гостей! Надеюсь, вы напишите правду, как есть, как я вам в этом разговоре все сказал.