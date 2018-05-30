Алиш Мамедов: Айсен Николаев любит свой народ

Мамедов Алиш Забид-оглы, депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я), управляющий директор АО ПО «Якутцемент», п. Мохсоголлох

— Считаю, что 39 лет моей жизни в Якутии прошли не зря – 29 лет из них я управляю «Якутцементом». За эти годы я работал и с Михаилом Ефимовичем Николаевым, и с Вячеславом Анатольевичем Штыровым, а с Егором Афанасьевичем Борисовым знаком с 1991 года.

Могу сказать, что в нашей республике все делается правильно, есть преемственность власти, стабильность, реализуются конкретные планы по строительству школ, детских садов, в промышленности. Я приветствую, что руководство нашей республикой переходит к человеку молодому, который родился и живет в родной Якутии, знает народ, знает родной язык, работал на высоких должностях. Считаю выбор президента России очень удачным, правильным.

Айсен Сергеевич на посту мэра показал свой характер, талант руководителя. Главное, он любит свой народ. Я всегда говорил, что президентом России должен быть русский, Азербайджана – азербайджанец, Грузии – грузин, а главой Якутии должен быть якут. А мы, жители большой республики, будем поддерживать Айсена Сергеевича, его дела и политику. Как депутат и директор завода, я очень рад, что у руля Якутии будет человек, знающий проблемы республики. Проблем, конечно, много, но я надеюсь, что опыт и энергия Айсена Сергеевича помогут их решить. Мы тоже не останемся в стороне.