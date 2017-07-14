Алименты за свободу

За первое полугодие 2017 года дознавателями Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по РС(Я) привлечено к уголовной ответственности 66 должников по алиментам.

23 мая дознавателем отдела было возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Якутска, который с начала года уклонялся от уплаты алиментов, в результате чего образовалась крупная задолженность свыше 70 000 рублей. Понимая, что ему грозит реальный срок (до 1 года лишения свободы), он мгновенно погасил задолженность.