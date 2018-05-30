Алевтина Эверстова хотела отказать Айсену Бурерожденному!

Сегодня утром Якутская городская Дума приняла добровольную отставку главы столицы Айсена НИКОЛАЕВА в связи с переходом на новое место работы – временно исполняющим обязанности главы Республики Саха. При этом, один из депутатов, вернее, одна – очаровательная Алевтина ЭВЕРСТОВА испытала смятиение чувств. Вот что она пишет в соцсети.

Сегодня в прекрасный солнечный день в 10 ч на 46-й внеочередной расширенной сессии Якутской городской Думы, депутатами столицы единогласно принято решение об отставке по собственному желанию главы городского округа «город Якутск» Николаева Айсена Сергеевича. Была шальная мысль отказать ему в этом — пусть остаётся мэром столицы и ВРИО Главы Якутии до сентября )) 🤗 Но по регламенту нельзя так. #бурерожденный

С легкой руки Алевтины Васильевны, за Айсеном Николаевым может закрепиться лестная характеристика «бурерожденный». Жители Якутска помнят ураган, напавший на Якутск 28 мая, и утихший с назначением врио главы. Тогда над городом выглянуло солнце и вспыхнула радуга.

Прочие характеристики появятся, надо полагать, в процессе «правления».