Алевтина Эверстова благодарит избирателей за оказанное доверие

Благодарю избирателей Ойунского одномандатного округа города Якутска за оказанное мне доверие представлять Ваши интересы в качестве депутата Якутской городской Думы в 3-й раз! Моим жизненным принципом всегда была помощь людям, поэтому в юности выбрала профессию врача. Многое сделано, но ситуация меняется постоянно. Сейчас иные задачи (не использую слово «проблемы»).

Приложу все свои знания, опыт, умение работать с разными людьми в сложных ситуациях, свою созидательную энергию для развития нашего общего дома. Якутск должен стать современным, комфортным, безбарьерным городом, где каждый мог быть востребован и реализован … Может, эти покажется просто мечтой, но ради счастливой мечты надо хорошо совместно поработать! Всегда открыта к конструктивному общению и сотрудничеству ))