Алена Атласова: «Верить в победу и не отступать»

Алена Атласова – общественник и учредитель фонда «Праздник жизни» 17 лет занимается помощью детям с онкологическими заболеваниями и их семьям. Уникальный фонд объединяет врачей, детей, родителей, педагогов, психологов, волонтеров и журналистов.

Фонд — родительская организация, поясняет А. Атласова, где поддерживают семью и не заменяют ребенку родителей. «Важно не потерять боевой настрой в самом начале. Когда родителей сопровождают, поддерживают их решения, то они не отступают, интегрируются в новые условия и, как правило, побеждают». Миссию фонда «Праздник жизни» Алена Атласова видит в том, чтобы помогать больным детям как можно быстрее вернуться к обычной жизни: в свой родной класс, школу, домой к родителям.

Саргылана КОНДРАТЬЕВА, заведующая детским отделением онкогематологии РБ № 1- Национальный центр медицины:

— Задача медиков — лечебный процесс, а помощь фонда «Праздник жизни», — прежде всего, в поддержке родителей. И не только материальной, но и психологической, и моральной. Фонд объединяет и тех, кто выздоровел и тех, кто только проходит лечение. Выздоровевшие дети являются мощным мотиваторами. Глядя на них у тех, кто только заболел, появляется огромный стимул. Дети, буквально таявшие на глазах, выходят на международные спортивные соревнования, возвращаются домой с золотыми, серебряными, бронзовыми медалями. Это разве не чудо? В такие моменты приходит понимание той огромной работы, которую ежедневно и неустанно проводит Алена Атласова. Мы, врачи, призываем горожан проголосовать за Алену Николаевну Атласову, кандидата в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по Центральному округу!

Размещение агитационного материала оплачено из средств избирательного фонда Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»