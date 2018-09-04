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Политика
4 сентября 2018, 18:26
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Алена Атласова: «Верить в победу и не отступать»

Алена Атласова – общественник и учредитель фонда «Праздник жизни» 17 лет занимается помощью детям с онкологическими заболеваниями и их семьям. Уникальный фонд объединяет врачей, детей, родителей,  педагогов, психологов, волонтеров и журналистов.

Фонд — родительская организация, поясняет А. Атласова, где поддерживают семью и не заменяют ребенку родителей. «Важно не потерять боевой настрой в самом начале. Когда родителей сопровождают, поддерживают их решения, то они не отступают, интегрируются в новые условия  и, как правило, побеждают». Миссию фонда «Праздник жизни» Алена Атласова видит в том, чтобы помогать больным детям как можно быстрее вернуться к обычной жизни:  в свой родной класс, школу, домой к родителям.

Саргылана КОНДРАТЬЕВА, заведующая детским отделением онкогематологии РБ № 1- Национальный центр медицины:

— Задача медиков — лечебный процесс, а помощь фонда «Праздник жизни», — прежде всего, в поддержке родителей. И не только материальной, но и психологической, и моральной. Фонд объединяет и тех, кто выздоровел и тех, кто только проходит лечение. Выздоровевшие дети являются мощным мотиваторами. Глядя на них у тех, кто только заболел, появляется огромный стимул. Дети, буквально таявшие на глазах, выходят на международные спортивные соревнования, возвращаются домой с золотыми, серебряными, бронзовыми медалями.  Это разве не чудо? В такие моменты приходит понимание  той огромной работы, которую ежедневно и неустанно проводит Алена Атласова. Мы, врачи, призываем горожан проголосовать за Алену Николаевну Атласову, кандидата в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по Центральному округу!

Размещение агитационного материала оплачено из средств избирательного фонда Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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04.09.2018

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04.09.2018

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04.09.2018

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