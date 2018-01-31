Алексей Загоренко уволился из венчурной компании «Якутия»

Экс-замминистра инвестразвития проработал в новой должности — руководителем ВК «Якутия» полтора месяца.

Бывший чиновник написал заявление по собственному желанию, получив представление прокуратуры. Дело в том, что согласно статье 12 ФЗ «О противодействии коррупции», госслужащий обязан уведомлять о переходе на другую работу комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По словам Загоренко, он забыл направить уведомление. Дальнейшие попытки исправить ошибку не привели к результатам: сроки были упущены, комиссия уведомила прокуратуру.

«22 января, получив представление прокуратуры, я написал заявление об увольнении по собственному желанию. 26 января совет директоров одобрил мое решение. Сейчас я безработный. Направил новое обращение в комиссию. Дата его рассмотрения неизвестна», — говорит Алексей Загоренко.

Ранее в аналогичной ситуации АК «АЛРОСА» была оштрафована на 100 тысяч рублей. Компания приняла на работу бывшего советника главы республики Михаила Эверстова и не уведомила об этом соответствующую комиссию.