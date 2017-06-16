Алексей Стручков за развитие моногородов

В рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в Республике Саха (Якутия) линейный менеджер Фонда развития моногородов Максим ДАНЬКИН посетил города Мирный, Удачный и пгт. Айхал.

В 2014 году Президентом России Владимиром Путиным и Правительством Российской Федерации была поставлена стратегическая задача – обеспечить развитие российских моногородов в первую очередь через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Миссия Фонда — содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов с целью стабилизации их социально-демографического и экономического статуса.

Напомним, что в течение 2017 года команды шести моногородов республики проходят обучение на площадках Фонда развития моногородов и Московской школы управления Сколково, итогом которого станут программы развития моногородов по улучшению качества жизни, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, в том числе, путем поддержки предпринимательства.

куратор участия Республики Саха (Якутия) в реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Алексей СТРУЧКОВ провел ряд встреч при участии Максима Данькина в г. Мирном, в том числе, в градообразующем предприятии АК «АЛРОСА» (ПАО), с бизнес – сообществом города и администрацией.

Согласно паспорту программы развития г. Мирный, защита которого пройдет на следующей неделе в г. Москве, диверсификация экономики планируется за счет поддержки развития пищевой промышленности, производства строительных материалов, развития малого и среднего предпринимательства.

«Мирный является самым развитым городом в республике, после столицы, здесь созданы условия для развития всех отраслей экономики и данная программа дает нам возможность использовать эти преимущества в полной мере», — отметил первый зампред – министр.

Кроме этого Алексей Стручков акцентировал внимание на задаче улучшения качества жизни населения: «Комфортные условия для жизни является приоритетом нашей Стратегии-2030, и создание таких условий в моногородах не должно обеспечиваться исключительно усилиями градообразующего предприятия. Программа предусматривает как федеральное, так и региональное финансирование мероприятий по улучшению качества жизни – это и благоустройство, ремонт дорог, модернизация социальных объектов, создание парковых зон и многое другое».

В завершение рабочей поездки Максим Данкин подчеркнул, что эффективность реализации программы во многом зависит от региональных властей и от управляющей команды каждого города. «Фондом проделана работа, результатом которой является приоритизация моногородов в Госпрограммах РФ. Проекты моногородов также в приоритетном порядке будут получать финансирование из средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, планируется приоритетное создание ТОСЭР на базе моногородов. Созданы все условия для развития моногородов, ими только нужно правильно воспользоваться», — подытожил представитель Фонда развития моногородов.