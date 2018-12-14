Алексей Стручков представил Стратегию СЭР Якутии до 2032 года

14 декабря первый заместитель председателя Правительства республики Алексей Стручков на заседании постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости представил проект закона Республики Саха (Якутия) «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года».

Алексей Стручков, отметил, что работа над Стратегией Якутии велась на протяжении нескольких лет. Система целей и задач документа выстроена на основе результатов социологического опроса населения. Стратегическая цель – создание благоприятных условий для развития ключевой ценности Стратегии – Человека.

«Для системного развития человеческого капитала необходима эффективная пространственная организация расселения и производительных сил. Это включает в себя выстраивание транспортного и энергетического каркаса территории, эволюционную концентрацию населения в точках роста», – сказал первый зампред.

Контрольные точки реализации Стратегии привязаны к знаменательным датам в истории Якутии. Так, к 100-летию Якутской АССР выйдут на проектную мощность крупные индустриальные сырьевые проекты – Якутский центр газодобычи в Ленском промышленно-инфраструктурном узле, Южный промышленный комплекс, Восточная горнорудная зона, продолжит расширяться Западная экономическая зона, начнется реализация арктических проектов. Будут введены крупные центры здравоохранения республиканского значения, новые образовательные учреждения.

2024 год – контрольный год «майского» Указа Президента России, с которым связано качественное повышение социально-экономических показателей. Усилия по обеспечению занятости в базовых отраслях, создание новых несырьевых производств скажутся на повышении доходов и, соответственно, снижении уровня бедности населения. А к 2032 году – к 400-летию вхождения Якутии в состав российского государства, должна быть достигнута цель ¬– войти в число регионов-лидеров страны как по экономическим показателям, так и по показателям качества уровня жизни населения.

Ключевой задачей для перехода к несырьевой экономике является создание условий для поддержки предпринимательства, внедрения технологий и развития экспорта. Речь идет о новых производствах по переработке алмазного сырья и продуктов мамонтовой фауны, выпуска и экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции, создания производства речных судов, переработки углеводородов, восстановления лесозаготовительного и перерабатывающего производства и проектах ИТ-сектора и креативной экономики.

«Обозначенные направления развития закреплены Указом Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года, по сути, I этапа реализации Стратегии в свете 204 Указа», – отметил Алексей Стручков.

В результате реализации Стратегии к 2032 году планируется войти по индексу развития человеческого капитала в топ-3 регионов страны. Ожидаемая продолжительность жизни составит 80 лет, будет создано 60 тыс. новых рабочих мест, что будет способствовать повышению доходов населения, сокращению бедности и доведению безработицы до естественного уровня.

Предварительный объем финансовых ресурсов на реализацию Стратегии оценивается в 2,4 трлн рублей, из которых половина предусматривается за счет внебюджетных источников.

«Стратегия – это не статичный документ, в него могут и будут вноситься изменения в соответствии с требованиями времени», – резюмировал Алексей Стручков.

По завершению выступления народные депутаты задали вопросы о трудоустройстве местного населения на промышленных объектах, строительстве объектов здравоохранения и образования и ряд других вопросов. Получив исчерпывающие ответы, народные избранники поддержали законопроект и приняли решение внести его на рассмотрение на ближайшем пленарном заседании парламента Якутии, сообщает секретариат первого заместителя председателя Правительства РС(Я).