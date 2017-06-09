Алексей Стручков потребовал навести порядок в проведении некоторых ветеринарных мероприятий

Навести порядок в проведении корализации и мер по оздоровлению от бруцеллеза стад домашних северных оленей потребовал сегодня первый зампред – министр экономики Алексей СТРУЧКОВ на заседании противоэпизоотической комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия).

Для сохранения эпизоотической ситуации на территории региона необходимо принять все превентивные меры по недопущению распространения инфекционных болезней животных, в том числе в обязательном порядке проводить корализацию северных домашних оленей, заявил Алексей Стручков.

Алексей Стручков распорядился осуществить жёсткие меры воздействия к 11 оленеводческим хозяйствам Якутии, которые не провели необходимые противоэпизоотические ветеринарные мероприятия. «Если председатели оленеводческих общин принимают решение об отказе от обязательных мероприятий, обеспечивающих выпуск безопасных продуктов животноводства и защиту населения от общих для человека и животных болезней, то мы со своей стороны подумаем над мерами воздействия, вплоть до урезания их финансирования», — сказал он, отметив, что обеспечение безопасности здоровья граждан – это приоритетная задача.

Первый вице-премьер – министр экономики также дал поручение Депветеринарии оказать помощь в оздоровлении неблагополучных по бруцеллезу оленеводческих стад и содействие в организации своевременного санитарного убоя положительно реагирующих на бруцеллез голов, в целях пресечения дальнейшего распространения инфекции. Кроме того, понимая важность закрепления молодых специалистов, работающих в отраслях северного хозяйства, Алексей Стручков распорядился до 1 декабря разработать механизмы по их стимулированию, в частности, повышению заработной платы, обеспечению льготным жильем и бытовыми условиями.

Как прозвучало на заседании, по итогам весеннего пересчета, поголовье оленей составляет 129697 голов. Весенняя корализация северных домашних оленей проведена в 13 районах из 21 улусов республики, занимающихся разведением домашних оленей. В пяти районах республики корализация оленей пройдет в летний период. В данное время в зарегистрировано 42 неблагополучных по бруцеллезу оленестада в восьми улусах республики – Аллаиховском, Анабарском, Жиганском, Кобяйском, Момском, Нижнеколымском, Оймяконском и Эвено-Бытантайском.