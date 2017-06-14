Алексей Стручков: новая инфраструктура северного завоза через возрождение былого

Представительная делегация руководителей органов исполнительной власти провела четыре часа на объектах ОАО «Туймаада-Агроснаб» и осталась довольна увиденным. 10 июня первый вице-премьер – министр экономики Алексей Стручков, министр инвестиционного развития и предпринимательства Антон Сафронов, председатель Госкомитета РС(Я) по делам Арктики Прокопий Николаев и заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Семен Потапов побывали на уникальных объектах республики: судне-рефрижераторе, овощехранилище на 5000 тонн, холодильных камерах на 2000 тонны, Детском молочном комбинате производительностью 2800 тонн молочной продукции в год.

Также в рабочей встрече приняли участие управляющий Якутского филиала ПАО «Сбербанк России» Алексей Зезюлин, первый зампред правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» Анжелика Акимова и врио гендиректора «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» Мария Дмитриева.

Теплоходы-рефрижераторы

Посещение объектов началось с теплоходов «Магдебург» и «Михаил Мальчиков», которые сейчас стоят в речпорту и готовятся к сложной навигации. Данные суда могут брать по 1000 тонн груза, причем имеют как холодильники, так и аппараты шоковой заморозки. Именно два этих теплохода доставляют в северные и арктические улусы картошку и другие овощи и вывозят оттуда 40% выловленной северянами рыбы. Везут также на север другие продукты, корма, стройматериалы, бураны.

Капитан «Магдебурга» Василий Лебедев работает на родном корабле более 26 лет, недавно за трудовой подвиг был награжден президентом Владимиром Путиным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Судно поддерживается в отличном состоянии более четверти века. Капитан говорит, что он уверен в «Магдебурге» в шторма и ледостав.

15 июля суда уходят по Лене, на рыболовных участках в Жиганском и Булунском улусах собирают и замораживают рыбу, потом «Магдебург» уходит на Индигирку, где также собирает рыбу и идет обратно. Как правило, 1 сентября оба теплохода приходят в Якутск, загружаются здесь местным картофелем и другими овощами и снова уходят на север, теперь уже заходя на Яну и Колыму. Василий Лебедев вспоминает, как в свое время они первыми проложили путь на Колыму в столь позднее время – начало октября; на обратном пути река уже почти покрыта льдом. «Это особое зрелище, бывает, мы видим, как перебегают звери по льдинам», — говорит Василий Васильевич. Суда-рефрижераторы дают работу рыбакам семи улусов, доставляют картофель и другие овощи по доступной цене (картофель по цене 61 руб./кг, у частных предпринимателей цена в пять раз выше).

Алексей Стручков отметил, что навигация могла бы начинаться раньше, по возможности закупая ранний урожай овощей и картофеля. Генеральный директор «Туймаады-Агроснаб» Павел Чириков подтвердил, что такая возможность рассматривается в компании. В таком случае, как отметил Василий Лебедев, может не набераться достаточно рыбы на обратный путь. Конечно, рыбаки могут добывать гораздо больше, но здесь нужна новая логистика – больше овощехранилищ, хладокомбинатов (в ледниках сейчас рыба замораживается плохо, так как земля оттаивает глубже). «Ледник – пережиток прошлого», — говорит Василий Лебедев.

Сейчас корабли вывозят максимально 1200 тонн за сезон, также рыбу привозят по зимнику автотранспортом.

«В планах закупка еще одного судна, которое могло бы ходить на запад, в Анабарский улус, где можно брать до 500 тонн рыбы»», — сказал Павел Чириков.

Овощехранилище – склад-пятитысячник

Следующий объект, который посетила делегация — единственное в республике большое овощехранилище. Семенной местный картофель здесь продается вплоть до конца мая.

Алексей Стручков расспросил руководство компании о расходах на электроэнергию, работе котельной, стоимости картофеля до и после доставки из южных улусов, учитывая, что затраты на содержание большие, ведь в хранилище постоянно поддерживается температура +2-4 градуса.

«В принципе, люди у нас должны покупать постоянно по два-три кило картофеля, а не запасаться мешками на зиму, — отметил первый вице-премьер. – Для этого нужно больше современных овощехранилищ».

Отвечая на вопрос о сохранности, Павел Чириков ответил: «До весны сохранить, конечно, трудно, но большинство картофеля, свеклы, капусты и моркови вывозится осенью. В январе еще качество высокое, когда вывозим своим автотранспортом по автозимникам. Самый хороший картофель из местных – саныяхтахский из Олекмы. Оттуда можно привозить больше, но картофелеводы говорят, что хранить негде, и в Якутске тоже».

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики Семен Потапов: «В Якутии около 20 овощехранилищ, в основном по 500 и 1000 тонн. Всего картофеля продается около 76 тысяч тонн».

Одно овощехранилище на 500 тонн стоит с оборудованием около 36 млн рублей, на 5000 тонн понадобится 10 таких овощехранилищ. В то время как на ремонт «Пятитысячника» нужно около 60-90 млн руб. на материалы и 30 млн руб.– на работы.

Павел Чириков: «Также мы хотим приобрести сухогруз, чтобы вывозить еще больше местного картофеля. В Саныяхтахе говорят, что урожай большой, очень много остатков, которые не успевают вывезти».

Также гендиректор «Туймаады-Агроснаб» отметил, что на севере нужно больше овощехранилищ по 50-100 тонн, чтобы завозить больше. Сейчас жителям северных и арктических улусов овощей в рационе катастрофически не хватает.

Холодильные камеры на 2000 тонн

Один из объектов компании, расположенных по ул. 50 лет Советской армии – холодильные камеры вместимостью 2000 тонн. Именно здесь хранится рыба, завезенная с северов, а когда ее мало, местные производители и владельцы ресторанов хранят в холодильнике мясо и ягоду. На данный момент вместимость холодильника позволяет увеличить объемы завозимой рыбы.

Также «Туймаада-Агроснаб» является владельцем производственного объекта — Якутского рыбзавода, продукция которого под маркой «Белая рыба» пользуется большим спросом.

Детский молочный комбинат (ДМК)

Детский молочный комбинат – проект, полностью реализованный «Туймаадой-Агроснаб» за счет кредитных средств, вступил в строй в конце 2015 года; здесь собственная электроэнергия себестоимостью 2 рубля за кВт, собственная вода из артезианской скважины, собственная современная микробиологическая лаборатория, современное оборудование. Детское молочное питание ни в чем не уступает по качеству привозному. ДМК – единственное в республике производство детской молочной продукции по ГОСТам для питания детей от 1 года.

Здесь первый зампред – министр экономики и другие руководители обсудили вопросы сбыта продукции. «Для того, чтобы выйти на рынок с детским питанием, конечно, нужно 2-3 года, и вы должны больше внимания уделять маркетингу, — отметил Алексей Стручков. – Если родители начнут доверять местной продукции, дело пойдет».

Гендиректор «Туймаады-Агроснаб» Павел Чириков отметил: «Сейчас проходит длительный процесс сертификации ультрапастеризованного молока в упаковке по 200 мл в тетрапаке, срок хранения которого 6 месяцев (проверка занимает 1 год, так как дважды выдерживается заявленный срок хранения). Пока торговые сети, магазины берут нашу продукцию небольшими партиями, и срок хранения небольшой. А когда появится ультрапастеризованное молоко, сбыт должен резко увеличиться».

Также молочная продукция реализуется по заказу Минздрава республики в целый ряд улусов и Якутск. Еще большие перспективы в связи с внедрением в республике национальной программы «Школьное молоко».

Алексей Стручков подчеркнул, что крайне необходимо отправлять молоко на север, где молочной продукции практически нет, тем более детской. Во время дегустации первый зампред – министр отметил высокое качество продукции.

«В связи с выходом нового техрегламента и, как следствие, закрытием в 2008 году детских молочных кухонь все вынужденно перешли с натуральных молочных продуктов на детские сухие смеси, и теперь мы начали возвращать рынок натуральных молочных продуктов, — отметил руководитель компании. – Уже сейчас, где есть наша продукция, получатели молока по линии Минздрава активно переходят на натуральные молоко и творог. Наша продукция действительно может конкурировать с привозной и по цене, и по качеству».

Подводя итоги рабочей поездки, Алексей Стручков акцентировал внимание на необходимости создания новой инфраструктуры северного завоза с открытием магазинов и других необходимых объектов для организации сбыта. Также рассматривается возможность создания единого оператора. «Главное, что у компании отмечается положительная динамика финансовых показателей, — подчеркнул первый зампред — министр. – Необходимо провести дополнительные расчеты, в особенности по кредитной линии, обеспечивающей деятельность Детского молочного комбината». Алексей Стручков поручил руководству компании представить необходимые документы для дополнительного изучения этих вопросов в ближайшее время.