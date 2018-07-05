Алексей Стручков дал комментарий по отзыву лицензии у банка «Таатта»

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства РС (Я) Алексей Стручков сообщил, что 5 июля Центральный банк Российской Федерации принял решение об отзыве с 5 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк «Таатта» акционерное общество Банк «Таатта» АО» с регистрационным номером № 1249 в г. Якутске.

Центральным банком Российской Федерации издан соответствующий приказ № ОД- 1683 об отзыве и аннулировании лицензии на осуществление банковский операций у банка «Таатта». «В соответствии с этим приказом также назначена временная администрация», – добавил он.

Алексей Стручков напомнил, что с декабря 2004 года АО «Банк «Таатта» участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. В соответствии с нормами Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» отзыв лицензии у банка является страховым случаем, и Агентством по страхованию вкладов осуществляются страховые выплаты вкладчикам – денежная компенсация — возмещение по вкладам в размере 100 % от суммы вкладов, но не более 1 млн. 400 тыс. рублей.

«Вкладчики, которые имеют вклад в банке «Таатта», могут обратиться с заявлением во временную администрацию банка. Будет сформирован реестр вкладчиков и в установленные законодательством сроки начнутся выплаты: либо через государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», либо через кредитную организацию, которая будет определена на конкурсной основе Агентством по страхованию вкладов», – пояснил Стручков.

В соответствии с нормами действующего законодательства совокупные выплаты на одного вкладчика не могут превышать суммы 1,4 млн. рублей. «Разница между этой суммой также будет сформирована в виде конкурсной массы и в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» будет сформирован реестр должников в порядке очереди, равными долями будет выплачиваться», – ответил он на вопрос, что же делать вкладчикам, у которых сумма вклада выше, чем обозначенные 1 млн. 400 тыс. рублей.

В отношении юридических лиц, как определено Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», приказом Центробанка России назначена временная администрация, которая будет действовать до сроков определения конкурсного управляющего или определения ликвидатора. «Соответственно, временным управляющим или ликвидатором также будет сформирована конкурсная масса и реестр должников, которым в равной части будет выплачиваться сумма, которая есть сегодня во вкладах банка», – добавил он.

Алексей Стручков также отметил, что руководителями банка являются частные лица, и Центральным банком Российской Федерации и правоохранительными органами будет дана правовая оценка деятельности руководства банка «Таатта». «Участия государства в акционерном капитале банка нет», – подчеркнул он.

По данным Центрального банка России чистые активы банка составляют более 8 млрд. рублей, кредитный портфель – более 4 млрд. рублей, обязательства перед населением – 5 млрд. рублей. Также Алексей Стручков добавил, что среди клиентов банка были более ста представителей малого и среднего предпринимательства, их вклад составляет примерно 2 млрд. рублей.

И.о. первого вице-премьера Правительства РС (Я) отметил, что Правительство республики совместно с Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ и дальше будет держать ситуацию на контроле – насколько будут защищены интересы вкладчиков и кредиторов банка.

Как отметили в Центробанке, согласно данным отчётности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора республики. Проблемы в деятельности Банка «Таатта» АО возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, дважды направлялась Банком России в правоохранительные органы.Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях накануне отзыва лицензии на осуществление банковских операций прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», – пояснили в Банке России принятое решение об аннулировании лицензии и о выводе кредитной организации Банк «Таатта» АО с рынка банковских услуг.