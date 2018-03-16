Алексей Сергучев: Мы создали все условия, чтобы выборы были предельно честными

Во время выборов президента РФ помимо наблюдателей от кандидатов на выборах будут работать общественные наблюдатели. Этот институт по закону формируют Общественные палаты РФ и РС(Я).

По всей республике будут работать свыше 1400 наблюдателей от Общественной палаты РС(Я). Пул сформировали такие авторитетные общественные организации, как Федерация профсоюзов РС(Я), Союз женских организаций РС(Я), Торгово-промышленная палата РС(Я), Лига отцов Якутии, Республиканский совет ветеранов и Региональное отделение Ассоциации юристов России.

Все общественные организации постарались привлечь самых авторитетных членов. Например, в селе Хайысадаах Эльгесского наслега Верхоянского района живут две активные женщины. Евдокия СЛЕПЦОВА сейчас пенсионерка. А вообще она свыше 30 лет работала няней детского сада и пришкольного интерната. За добросовестный труд неоднократно была награждена грамотами наслега и детского сада. Она активистка и ветеран труда. Ценный наблюдатель, поскольку ранее принимала участие в работе избирательной комиссии.

Татьяна РОЖИНА работает библиотекарем Эльгесской сельской библиотеки. Она ветеран труда РФ, отличник муниципальной службы РС(Я). 30 лет она работала специалистом администрации МО «Эльгесский наслег».

Она – активная общественница и пользуется огромным авторитетом среди селян. Вот такие общественные наблюдатели будут работать в сельской глубинке!

Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ: