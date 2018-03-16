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Трутнев поручил уволить чиновников, не проконтролировавших сдачу долгостроя «Симиир» в Якутске
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Голосование LIVE: кто самый авторитетный депутат в Якутской гордуме?
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Политика
16 марта 2018, 19:18
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Алексей Сергучев: Мы создали все условия, чтобы выборы были предельно честными

Во время выборов президента РФ помимо наблюдателей от кандидатов на выборах будут работать общественные наблюдатели. Этот институт по закону формируют Общественные палаты РФ и РС(Я).
По всей республике будут работать свыше 1400 наблюдателей от Общественной палаты РС(Я). Пул сформировали такие авторитетные общественные организации, как Федерация профсоюзов РС(Я), Союз женских организаций РС(Я), Торгово-промышленная палата РС(Я), Лига отцов Якутии, Республиканский совет ветеранов и Региональное отделение Ассоциации юристов России.
Все общественные организации постарались привлечь самых авторитетных членов. Например, в селе Хайысадаах Эльгесского наслега Верхоянского района живут две активные женщины. Евдокия СЛЕПЦОВА сейчас пенсионерка. А вообще она свыше 30 лет работала няней детского сада и пришкольного интерната. За добросовестный труд неоднократно была награждена грамотами наслега и детского сада. Она активистка и ветеран труда. Ценный наблюдатель, поскольку ранее принимала участие в работе избирательной комиссии.
Татьяна РОЖИНА работает библиотекарем Эльгесской сельской библиотеки. Она ветеран труда РФ, отличник муниципальной службы РС(Я). 30 лет она работала специалистом администрации МО «Эльгесский наслег».
Она – активная общественница и пользуется огромным авторитетом среди селян. Вот такие общественные наблюдатели будут работать в сельской глубинке!

Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ:

— Хочу призвать всех избирателей республики воспользоваться своим конституционным правом — сделать выбор, проголосовать за достойного кандидата в Президенты РФ. Каждый видит свое будущее, планирует его, каждый хочет лучшего для себя и своей семьи. И поэтому никто не должен оставаться в стороне от выборов.
Есть много причин, почему люди игнорируют выборы. Вот одна из них: многие думают, что голоса подсчитываются нечестно. Но теперь такое станет невозможным. Наши общественные наблюдатели много учились. Были семинары в Якутске, во время зональных Гражданских форумов – в Амге, Нюрбе и Нерюнгри. Были он-лайн-вебинары посредством видеоконференцсвязи во всех улусах республики. Наши наблюдатели — грамотные, подкованные и независимые люди с активной гражданской позицией.
Мы создали все условия, чтобы выборы были максимально честными, прозрачными и поэтому без всякой опаски приходите на избирательные участки и выполните свой гражданский долг – проголосуйте за своего кандидата 18 марта 2018 года!

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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