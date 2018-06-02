Александр Павлов устанавливает девятое сэргэ

1 июня в поселке Романово под Калининградом якутяне установили сэргэ. Его установка была инициирована общественной организацией «Культурные связи Калининград – Якутия – Северяне». Изготовил и установил коновязь генеральный директор ювелирной компании «Киэргэ» Александр ПАВЛОВ.

«Это девятое сэргэ. Первая коновязь установлена в Греции. Потом в США, Монголии, Исландии, Казахстане, Турции и Сербии. Последняя коновязь была установлена в мае этого года на берегу озера Ильмень. 7 июня я должен ехать в Харбин, город-побратим Якутска, ставить сэргэ с Александром ШАДРИНЫМ, человеком, научившим меня этому делу. Также в планах установить сэргэ как символ мира и дружбы в Польше. Нас мало, поэтому я считаю, что наш народ должны знать. Когда мы устанавливаем сэргэ, многие узнают о Якутии, о нашей самобытной культуре», — сказал Александр Павлов.

Напомним, что в этой местности с 2 по 3 июня состоится национальный праздника «Ысыах в Европе», организаторами которого выступило землячество якутян в Калининградской области, общественники Нюрбинского района и представители бизнеса при поддержке органов власти Калининградской области. В мероприятии примут участие земляки и гости из стран Европы, калининградцы и якутяне.