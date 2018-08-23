Алексей Лаптев: Владимир Федоров сам виноват!

— Алексей, Ваше выдвижение кандидатом на должность главы Якутии, потом снятие в пользу Айсена НИКОЛАЕВА – что это было?

— Демонстрация серьезности намерений регионального отделения партии «Родина» занять достойное место на политической арене Якутии. При этом было понимание, что конкурировать с Айсеном Сергеевичем будет очень сложно. Но если не принимать участия в выборах такого уровня, зачем нужна политическая партия?

Мы трезво оценивали свои возможности, в том числе и недостаточность голосов поддержки депутатов улусных собраний. Но и человеческий фактор сыграл свою роль. Один из наших соратников, депутат Ил Тумэн, пообещал собрать не менее 100 подписей муниципальных депутатов в поддержку моего выдвижения. Однако, в конечном итоге, не сделал ровным счетом ничего. Своими силами мы подписи собрали, но их оказалось недостаточно. Поэтому посчитали правильным не мешать работать другим кандидатам на выборах Ил Дархана.

А вообще, в этом электоральном цикле мы выдвинули в республике кандидатов на всех уровнях выборов. О партии в Якутии заговорили, стали воспринимать, как реальную политическую силу.

— Вы серьезно так считаете? После того, как сами не прошли муниципальный фильтр, а региональное отделение «Родины» лишили возможности бороться за депутатские мандаты Ил Тумэн?

— Да, «Родина» превращается в реального политического игрока в Якутии. Говорю об этом совершенно серьезно. Что касается выборов в Ил Тумэн, то процесс нашего возвращения в избирательную кампанию не завершен. Мы оспорили мнение республиканского избиркома относительно качества собранных нами подписей, и дело перешло в юридическую плоскость. А это действо непубличное, тихое. Резонанс вызывают окончательные решения. Но они еще не приняты. Наши юристы работают.

При этом никто почему-то не говорит о том, что мы боремся за депутатские мандаты Якутской городской Думы. У партии будут свои депутаты в представительном органе власти столицы республики. И тогда дорога на выборы в Ил Тумэн следующего созыва будет открыта. Нам не придется собирать подписи избирателей в поддержу своего выдвижения, хотя, честно говоря, считаю сбор подписей реальным ущемлением избирательных прав. Тогда, думаю, ни у кого не повернется язык сказать, что «Родина» в Якутии – не серьезный политический игрок. Такие вот политические шахматы.

— Вас послушать, так, оказывается, Вы мастер политических многоходовок?

— Насчет мастера – судить не мне. Но не дилетант, это точно.

— А история с Владимиром ФЕДОРОВЫМ – это тоже многоходовка?

— В истории с Федоровым виноват сам Федоров, я уже об этом говорил. От него никто не требовал ничего больше того, о чем договорились, и того, что он сам обещал. Например, содействие в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра на выборах главы республики. Но он договоренности не выполнил. Не знаю – не смог или не захотел. Видимо, просто решил использовать партию для своего личного выдвижения на выборы мэра Якутска. Не вышло.

— Как он вообще появился в поле зрения «Родины»?

— Эта история началась не вчера. На региональное отделение партии он давно глаз положил. Еще в конце 2016 года Федоров начал зондировать почву, чтобы стать его руководителем. Но у него не получилось. Руководство партии очень напрягла его судимость по тяжкой статье, поэтому его кандидатуру всерьез никто не рассматривал.

— Он что, в Государственную Думу собирался? Зачем ему региональное отделение партии?

— Насколько мне известно, он тогда готовился к выборам мэра Якутска в 2017-м, и всерьез собирался соперничать с Айсеном Сергеевичем Николаевым. Несмотря на то, что на публике говорил, что у них есть взаимопонимание, взаимное уважение и прочие позитивные вещи. Но камушек за пазухой, похоже, держал. А партия ему нужна была только для одного – избавить себя от необходимости сбора подписей. Наверное, понимал, что реальной поддержки у него нет. Что, собственно, и подтвердилось – он же не смог собрать даже необходимое количество подписей для регистрации одномандатником в Ил Тумэн и городскую Думу. А все остальное – партийное строительство, продвижение партийных идей и принципов, работа на благо города и его жителей – это ему неинтересно. Наверное, потому и произошло, что произошло.

— Если его из-за судимости не стали рассматривать как возможного лидера регионального отделения партии, то как Вы его кандидатом выдвинули?

— Решение принималось в Москве, не в Якутске. Он как-то сумел убедить Алексея ЖУРАВЛЕВА (лидера партии «Родина», депутата Государственной Думы – прим. ред.). В том числе и тем, что судимость погашена и его уже избирали в Ил Тумэн после отсидки. Решение было принято, и нам пришлось его выполнять – партийная дисциплина. Хотя лично мне ближе позиция наших политических соперников из «Единой России», которые судимых даже до своих праймериз не допускают, не говоря о том, чтобы кандидатами на выборы выдвигать. Они Федорова же не пустили на праймериз в этом году. А когда он стал кандидатом от нашей партии, мы негативную реакцию избирателей по этому поводу уловили. И это также стало поводом для отзыва его кандидатуры.

— Как Вы думаете, почему Владимир Федоров не подал в суд после того, как партия его отозвала из кандидатов?

— Он неглупый человек, и понимает, что все было сделано в рамках закона и в соответствии с Уставом Партии. Зачем ему тратить время, нервы, деньги на заведомо проигрышное дело? Думаю, поэтому, несмотря на громкие заявления, он в суд не обратился.

— После этой скандальной истории у регионального отделения партии, у Вас лично появились какие-то проблемы, сложности?

— Есть немного, но это некритично. Возникло определенное непонимание с некоторыми сторонниками партии здесь, в Якутске, которые нас поддерживали. Но Владимир Юрьевич, похоже, провел с ними определенную работу, и теперь они поддерживают и финансируют его проект. Однако, насколько мне известно, серьезные вопросы по финансовой части у спонсоров к нему уже появились.

Что касается нашей парторганизации, то страшного для нас ничего не случилось. Все вопросы решаются. А время и избиратели все окончательно расставят по местам. Тем более, ждать недолго – 9 сентября не за горами.

— Не боитесь после этого лишиться статуса руководителя регионального отделения партии «Родина»?

— А чего бояться-то? Спокойно работаю, делаю общее дело. С партийным руководством конструктивные рабочие отношения, претензий ко мне нет. Думаю, это тоже определенная оценка и моей работы, и перспектив партии «Родина» в республике.