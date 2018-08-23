АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
13
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.08.2018, 8:33
Политика
Эксклюзив
Алексей Лаптев: Владимир Федоров сам виноват!
23.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 23 августа 2018
23.08.2018, 3:44
Финансы
РСХБ поддержал проведение агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ»
23.08.2018, 0:15
Республика
Эксклюзив
В Хангалассе представлена историческая монография «Ысыах Тыгына»
23.08.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения политиков и журналиста
23.08.2018, 0:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Время читать: Новые книги Николая Лугинова, Анатолия Гоголева и Анатолия Бурцева
22.08.2018, 23:09
Красота & Здоровье
Совместная спасательная операция Минздрава Якутии, России и Министерства обороны
22.08.2018, 22:53
Политика
Эксклюзив
Штаб кандидата в народные депутаты требует возбудить уголовное дело за клевету
22.08.2018, 22:42
Экология
Позитив
Чудеса уходящего якутского лета
22.08.2018, 22:42
Политика
Эксклюзив
Грязные предвыборные технологии: за клевету грозит уголовная статья
22.08.2018, 22:36
Культура & Образование
Афиша
Первый сольный концерт молодой певицы Күн в «Дикой утке»
22.08.2018, 22:27
Красота & Здоровье
Минздрав о лечении пациентки с высокозатратной нозолгией муковисцидоз
22.08.2018, 21:06
Республика
График работ энергетиков с ограничением электроснабжения на 23 августа
22.08.2018, 21:04
Политика
Экстра
Верховный суд Якутии признал законным снятие Владимира Фёдорова с выборов в Ил Тумэн
22.08.2018, 20:34
Экономика
В Тикси смонтирована первая ветроустановка
22.08.2018, 20:22
Политика
При создании лесопарков возле Якутска надо учесть интересы людей с инвалидностью
22.08.2018, 19:59
Финансы
Новые технологии – это просто: АЭБ проводит конференцию «Машинное обучение в задачах бизнеса»
22.08.2018, 18:44
Республика
В Арктическую зону включат еще восемь районов Якутии
22.08.2018, 18:44
Культура & Образование
Анонс
Десант писателей из России
22.08.2018, 18:20
Экономика
Якутскэнерго: подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через сайт компании
22.08.2018, 18:04
Финансы
Впервые за три года в Якутии отмечается рост реальных доходов населения
22.08.2018, 17:54
Происшествия
В Тикси вертолетом доставили заболевшего исследователя Арктики
22.08.2018, 17:46
Происшествия
Резонанс
По факту попадания 16-летней девушки в реанимацию начата проверка
22.08.2018, 17:18
Столица
«Предложение Александра Саввинова об ускоренном развитии пригородов Якутска очень своевременно»
22.08.2018, 17:14
Происшествия
В автоаварии на улице Чернышевского пострадала беременная
22.08.2018, 17:04
Общество
Наш флаг – это наша гордость! — Федот Тумусов
22.08.2018, 17:02
Столица
Сегодня вечером в Якутске отключат воду
22.08.2018, 16:46
Происшествия
Экстра
Безжалостные убийцы получили длительные сроки
22.08.2018, 16:27
Происшествия
Видео
Собаки топят косулю в озере возле Тулагино
22.08.2018, 16:00
Столица
Интервью
Злата Сычева: Не помню, когда мне было легко
22.08.2018, 15:52
Происшествия
Молодая уроженка Жатая призналась в краже денег с мобильного банка
22.08.2018, 15:38
Общество
Сахамин Афанасьев: Флаг России — это символ преемственности поколений
22.08.2018, 15:15
Столица
Фотофакт
Гадюка пробралась на дачный участок в Якутске
22.08.2018, 15:00
Столица
Улица Бестужева-Марлинского будет перекрыта на месяц
22.08.2018, 14:33
Происшествия
Грабеж средь бела дня: в Якутске двое мужчин напали на женщину
22.08.2018, 14:24
Общество
Фотофакт
Анонс
Скоро «Miss Bikini Yakutia 2018»!
22.08.2018, 14:23
Общество
Фотофакт
В Якутии поспели лесные ягоды
22.08.2018, 14:06
Культура & Образование
Педагоги Якутии собрались на традиционное августовское совещание
22.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как при сидячем образе жизни сохранить здоровье
22.08.2018, 13:15
Происшествия
Видео
Якутянин сделал пугающее селфи после ДТП с автобусом
22.08.2018, 13:00
Общество
Иван Слепцов: Флаг России — священный символ свободы и единства
22.08.2018, 12:59
Республика
Видео
Эксклюзив
Анонс
Как молодым людям с нуля, без господдержки удалось создать образцовую конебазу
22.08.2018, 12:44
Экология
Задымление в Якутске связано с грозовыми пожарами в Вилюйском улусе
22.08.2018, 12:38
Желток
Видео
Владелец «Усадьбы Атласовых» снялся в клипе Макса Коржа
22.08.2018, 12:21
Происшествия
Фотофакт
Вода в Вилюе окрасилась в необычный цвет — люди встревожены
22.08.2018, 12:11
Происшествия
В Якутске сожительница украла у бизнесмена крупную сумму денег
22.08.2018, 12:00
Спорт
«Все ставили на мое поражение, но вышло наоборот». Якутянин выиграл бой в Китае
22.08.2018, 11:49
Происшествия
Спасатели нашли ягодницу, пропавшую на Намцырском тракте
22.08.2018, 11:46
Общество
Фотофакт
Cтатс-секретаря Зеньковича встретили в Якутии хлебом и солью
22.08.2018, 11:20
Культура & Образование
На гастроли в Якутск приехал татарский театр Камала
22.08.2018, 11:08
Происшествия
Фотофакт
Крупное ДТП в столице Якутии
22.08.2018, 10:49
Общество
Фотофакт
Речники ЛОРПа: Российскому флоту быть!
22.08.2018, 10:22
Происшествия
Якутский «Кулибин» собрал в гараже гаубицу
22.08.2018, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии на берегу моря Лаптевых обнаружили мертвых рыб
22.08.2018, 10:14
Культура & Образование
Видео
Футбольный стрит-арт в Якутске
22.08.2018, 9:59
Общество
Якутская городская дума: День флага России – это праздник настоящих патриотов
22.08.2018, 9:37
Происшествия
Человек за бортом! Отважные речники спасли тонущих людей на Лене
22.08.2018, 9:24
Желток
Видео
Якутский певец посвятил любимой песню
22.08.2018, 9:02
Происшествия
УФСИН Якутии опровергает информацию о голодовке заключенного
22.08.2018, 9:00
Происшествия
В пригороде Якутска загорелся дом
22.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Среда 22 августа 2018
22.08.2018, 5:48
Общество
Марина Силкина: С Днем Государственного флага России!
22.08.2018, 0:07
Общество
Сегодня день рождения журналиста
21.08.2018, 23:48
Экономика
Энергетики завершают модернизацию дизельной электростанции в Верхневилюйске
21.08.2018, 23:31
Столица
Якутск — лидер по переселению жителей из аварийных домов
21.08.2018, 23:20
Экономика
Молодые энергетики провели субботник на детской площадке
21.08.2018, 22:56
Столица
Анонс
Открытость власти: 24 августа – Единый информационный день
21.08.2018, 22:32
Красота & Здоровье
Реанимация: как возвращают дыхание самым маленьким
21.08.2018, 22:30
Общество
Резонанс
Турчак озвучил предложения от партии по совершенствованию пенсионной системы
21.08.2018, 22:25
Культура & Образование
Анонс
В столице пройдет книжный фестиваль «Читающая Якутия»
21.08.2018, 22:17
Республика
Три дня счастья
21.08.2018, 21:45
Общество
«Прикоснись к струне гитарной…»
Архив новостей
Политика
23 августа 2018, 8:33
197

Алексей Лаптев: Владимир Федоров сам виноват!

— Алексей, Ваше выдвижение кандидатом на должность главы Якутии, потом снятие в пользу Айсена НИКОЛАЕВА – что это было?
— Демонстрация серьезности намерений регионального отделения партии «Родина» занять достойное место на политической арене Якутии. При этом было понимание, что конкурировать с Айсеном Сергеевичем будет очень сложно. Но если не принимать участия в выборах такого уровня, зачем нужна политическая партия?
Мы трезво оценивали свои возможности, в том числе и недостаточность голосов поддержки депутатов улусных собраний. Но и человеческий фактор сыграл свою роль. Один из наших соратников, депутат Ил Тумэн, пообещал собрать не менее 100 подписей муниципальных депутатов в поддержку моего выдвижения. Однако, в конечном итоге, не сделал ровным счетом ничего. Своими силами мы подписи собрали, но их оказалось недостаточно. Поэтому посчитали правильным не мешать работать другим кандидатам на выборах Ил Дархана.
А вообще, в этом электоральном цикле мы выдвинули в республике кандидатов на всех уровнях выборов. О партии в Якутии заговорили, стали воспринимать, как реальную политическую силу.

— Вы серьезно так считаете? После того, как сами не прошли муниципальный фильтр, а региональное отделение «Родины» лишили возможности бороться за депутатские мандаты Ил Тумэн?
— Да, «Родина» превращается в реального политического игрока в Якутии. Говорю об этом совершенно серьезно. Что касается выборов в Ил Тумэн, то процесс нашего возвращения в избирательную кампанию не завершен. Мы оспорили мнение республиканского избиркома относительно качества собранных нами подписей, и дело перешло в юридическую плоскость. А это действо непубличное, тихое. Резонанс вызывают окончательные решения. Но они еще не приняты. Наши юристы работают.
При этом никто почему-то не говорит о том, что мы боремся за депутатские мандаты Якутской городской Думы. У партии будут свои депутаты в представительном органе власти столицы республики. И тогда дорога на выборы в Ил Тумэн следующего созыва будет открыта. Нам не придется собирать подписи избирателей в поддержу своего выдвижения, хотя, честно говоря, считаю сбор подписей реальным ущемлением избирательных прав. Тогда, думаю, ни у кого не повернется язык сказать, что «Родина» в Якутии – не серьезный политический игрок. Такие вот политические шахматы.

— Вас послушать, так, оказывается, Вы мастер политических многоходовок?
— Насчет мастера – судить не мне. Но не дилетант, это точно.

— А история с Владимиром ФЕДОРОВЫМ – это тоже многоходовка?
— В истории с Федоровым виноват сам Федоров, я уже об этом говорил. От него никто не требовал ничего больше того, о чем договорились, и того, что он сам обещал. Например, содействие в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра на выборах главы республики. Но он договоренности не выполнил. Не знаю – не смог или не захотел. Видимо, просто решил использовать партию для своего личного выдвижения на выборы мэра Якутска. Не вышло.

— Как он вообще появился в поле зрения «Родины»?
— Эта история началась не вчера. На региональное отделение партии он давно глаз положил. Еще в конце 2016 года Федоров начал зондировать почву, чтобы стать его руководителем. Но у него не получилось. Руководство партии очень напрягла его судимость по тяжкой статье, поэтому его кандидатуру всерьез никто не рассматривал.

— Он что, в Государственную Думу собирался? Зачем ему региональное отделение партии?
— Насколько мне известно, он тогда готовился к выборам мэра Якутска в 2017-м, и всерьез собирался соперничать с Айсеном Сергеевичем Николаевым. Несмотря на то, что на публике говорил, что у них есть взаимопонимание, взаимное уважение и прочие позитивные вещи. Но камушек за пазухой, похоже, держал. А партия ему нужна была только для одного – избавить себя от необходимости сбора подписей. Наверное, понимал, что реальной поддержки у него нет. Что, собственно, и подтвердилось – он же не смог собрать даже необходимое количество подписей для регистрации одномандатником в Ил Тумэн и городскую Думу. А все остальное – партийное строительство, продвижение партийных идей и принципов, работа на благо города и его жителей – это ему неинтересно. Наверное, потому и произошло, что произошло.

— Если его из-за судимости не стали рассматривать как возможного лидера регионального отделения партии, то как Вы его кандидатом выдвинули?
— Решение принималось в Москве, не в Якутске. Он как-то сумел убедить Алексея ЖУРАВЛЕВА (лидера партии «Родина», депутата Государственной Думы – прим. ред.). В том числе и тем, что судимость погашена и его уже избирали в Ил Тумэн после отсидки. Решение было принято, и нам пришлось его выполнять – партийная дисциплина. Хотя лично мне ближе позиция наших политических соперников из «Единой России», которые судимых даже до своих праймериз не допускают, не говоря о том, чтобы кандидатами на выборы выдвигать. Они Федорова же не пустили на праймериз в этом году. А когда он стал кандидатом от нашей партии, мы негативную реакцию избирателей по этому поводу уловили. И это также стало поводом для отзыва его кандидатуры.

— Как Вы думаете, почему Владимир Федоров не подал в суд после того, как партия его отозвала из кандидатов?
— Он неглупый человек, и понимает, что все было сделано в рамках закона и в соответствии с Уставом Партии. Зачем ему тратить время, нервы, деньги на заведомо проигрышное дело? Думаю, поэтому, несмотря на громкие заявления, он в суд не обратился.

— После этой скандальной истории у регионального отделения партии, у Вас лично появились какие-то проблемы, сложности?
— Есть немного, но это некритично. Возникло определенное непонимание с некоторыми сторонниками партии здесь, в Якутске, которые нас поддерживали. Но Владимир Юрьевич, похоже, провел с ними определенную работу, и теперь они поддерживают и финансируют его проект. Однако, насколько мне известно, серьезные вопросы по финансовой части у спонсоров к нему уже появились.
Что касается нашей парторганизации, то страшного для нас ничего не случилось. Все вопросы решаются. А время и избиратели все окончательно расставят по местам. Тем более, ждать недолго – 9 сентября не за горами.

— Не боитесь после этого лишиться статуса руководителя регионального отделения партии «Родина»?
— А чего бояться-то? Спокойно работаю, делаю общее дело. С партийным руководством конструктивные рабочие отношения, претензий ко мне нет. Думаю, это тоже определенная оценка и моей работы, и перспектив партии «Родина» в республике.

Источник: Беседовал Тимофей СЕРГЕЕВ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.08.2018, 11:33
Происшествия
Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах
19.08.2018, 9:43
Общество
Эксклюзив
Голосование-LIVE: нужно ли уволить гендиректора Ольгу Федорову из АК «Якутия»?
20.08.2018, 10:51
Происшествия
Резонанс
В Якутии найдены тела мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
20.08.2018, 10:45
Желток
Якутянин получил престижную работу
20.08.2018, 11:20
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Планета Нибиру «выключила» солнце?
19.08.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии действует 29 лесных пожаров
18.08.2018, 22:05
Политика
Егор Борисов возвращается в активную общественно-политическую жизнь
20.08.2018, 0:35
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VI: Московский улус
18.08.2018, 21:56
Политика
Фотофакт
Егор Борисов вернулся в большую политику
17.08.2018, 23:39
Республика
Якутскэнерго: плановые работы на энергообъектах энергоснабжения необходимы
20.08.2018, 10:33
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Ириной Алексеевой
21.08.2018, 12:03
Желток
Фотофакт
Титулованная красавица Якутии на поле с подсолнухами
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Республика
23.08.2018

В Хангалассе представлена историческая монография «Ысыах Тыгына»

Эксклюзив
Культура & Образование
23.08.2018

Время читать: Новые книги Николая Лугинова, Анатолия Гоголева и Анатолия Бурцева

Красота & Здоровье
22.08.2018

Совместная спасательная операция Минздрава Якутии, России и Министерства обороны

Эксклюзив
Политика
22.08.2018

Штаб кандидата в народные депутаты требует возбудить уголовное дело за клевету

Эксклюзив
Политика
22.08.2018

Грязные предвыборные технологии: за клевету грозит уголовная статья

Афиша
Культура & Образование
22.08.2018

Первый сольный концерт молодой певицы Күн в «Дикой утке»

Видео Эксклюзив Анонс
Республика
22.08.2018

Как молодым людям с нуля, без господдержки удалось создать образцовую конебазу

Экстра
Происшествия
22.08.2018

В Якутии на берегу моря Лаптевых обнаружили мертвых рыб