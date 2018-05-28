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28 мая 2018, 10:20
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Алексей Колодезников: в Амгинском районе начнут выплаты пострадавшим от паводка

28 мая произведут выплаты около 700 гражданам, пострадавшим от паводка в Амгинском районе. Также по линии Минтруда Якутии семьям с детьми готовы выплатить ежемесячные пособия за три месяца вперед.

Первый председатель Правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что первый объем средств выделен из Резервного фонда Якутии, федеральные средства доведут дополнительно.

«Средства из республиканского бюджета уже доведены до Амгинского района. Далее, задача муниципальных властей — перечислить матпомощь на банковские счета непосредственно гражданам. Все пострадавшие от паводка должны получить единовременную матпомощь. Также по подтверждающим актам будут выплачены компенсации за частичную и полную утрату имущества» — отметил Алексей Колодезников.

Кроме того, Минтрудом Якутии принято решение об авансировании ежемесячных пособий на детей в пострадавших районах. Все семьи с детьми, могут получить пособия за три летних месяца вперед, подав соответствующее заявление в районные управления социальной защиты.

Всего в Амгинский район из Резервного фонда Правительства Якутии направлено 21,3 миллиона рублей. По итоговому списку общее количество пострадавших по району составляет 1030 человек, но на получение материальной помощи и компенсации за утрату имущества подтверждены 693 человека. У остальных проблемы с документами и установлением места регистрации по прописке. Аналогичная проблема и в Усть-Майском районе. В связи с этим Алексей Колодезников призвал местные власти оказать юридическую помощь гражданам, выпавшим из списка, по оперативному обращению в судебные органы на получение выплат.

По информации главы Амгинского района Николая Архипова, во всех подтопленных наслегах ведутся аварийно-восстановительные работы. Всего задействовано 28 бригад из 154 человек, 46 единиц техники и мотопомпы для откачки воды. На помощь в ликвидации последствий паводка прибыли отряды из соседних улусов.
«139 семей из 266, оказавшихся в зоне подтопления, вернулись в свои дома. Наиболее сложная ситуация в Амгино-Нахаринском наслеге, где 15 затопленных домов не подлежат восстановлению. На сегодня есть потребность в пиломатериалах и кирпичах, которые в период половодья можно завезти по реке. ЛОРП уже сообщил о готовности предоставить баржи для перевозки стройматериалов» — сообщил Николай Архипов.

Процесс выделения средств из республиканского Резервного фонда для пострадавших в Мегино-Кангаласском, Намском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах на завершающей стадии, деньги в муниципалитеты поступят в ближайшие дни. Также в порядке регламента идет согласование с Управлением ФМС РС(Я) списков пострадавших в Усть-Майском, Кобяйском районах и городе Якутске.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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