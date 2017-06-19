Алексей Колодезников о жителях подтопленного села Саскылах

В селе Саскылах Анабарского улуса за сутки из зон подтопления эвакуировано 119 человек. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Приведены в готовность дополнительные аварийно-спасательные формирования. Об этом сообщили в ходе экстренного совещания в правительстве Якутии 17 июня.

«Скоординированы действия всех органов и служб, безопасность местного населения обеспечена в полной мере. Для принятия дополнительных мер оперативного реагирования приведено в готовность воздушное судно», — сообщил первый вице-премьер региона Алексей Колодезников.

В работе оперативного штаба задействовано 15 человек и 5 единиц техники. На 16.00 18 июня уровень воды в реке Анабар у села Саскылах составляет 1203 см при критической отметке в 1170 см. В настоящее время остаются подтопленными 4 двора, 6 жилых домов, территория детского сада «Тугутчаан», а также здания метеостанции, взлетно-посадочной полосы, накопителя аэропорта.

По информации Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки ожидается спад уровня воды.

В настоящее время ведутся переговоры по организации рейса для 48 граждан по маршруту Саскылах-Якутск, который вчера был отменен. Отрабатываются варианты стыковочных рейсов через село Оленек.

В администрации наслега ведется круглосуточная работа оперативного штаба.