Алексей Колодезников: «Котельная в Югорёнке будет запущена в течение этого дня»

«Пожар в пристрое котельной вахтового поселка Югоренок Усть-Майского района ликвидирован. Ожидаем, что котельная будет запущена в течение этого дня», – доложил 19 февраля Главе Якутии Егору Борисову первый заместитель председателя правительства РС (Я) Алексей Колодезников во время проведения расширенного планёрного заседания Ил Дархана.

По словам Колодезникова, от огня пострадала кровля котельной, пожар потушен, но пока потолочное покрытие тлеет.

По предварительным данным, оборудование котельной не пострадало, но из объектов, подключенных к данной котельной, слит теплоноситель. Под ограничение теплоснабжения попали семь многоквартирных домов и административные здания администрации посёлка, почты и один магазин. В семи домах проживает 240 человек. В 36 квартирах есть печное отопление. Необходимый запас дров имеется.

Для координации аварийно-восстановительных работ в пос. Югорёнок выехал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Николай Дураев. По поручению Алексея Колодезникова в Югорёнок дополнительно отправляются две бригады, в том числе специалисты АО «Теплоэнергосервис». «Ситуация находится под контролем правительства республики. Ожидаем, что котельная будет запущена в течение этого дня», – доложил Алексей Колодезников.

Напомним, сегодня около 02.00 часов ночи произошло возгорание в резервном источнике питания котельной, обслуживаемой старательской артелью ООО Рудник «Дуэт». Пожар перешел на кровлю котельной. Первый вице-премьер Правительства РС (Я), председатель республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям Алексей Колодезников держит на личном контроле ситуацию по восстановлению теплоснабжения в населённом пункте.