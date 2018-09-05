Алексей Еремеев: Законопроект направлен на обеспечение интересов граждан – жителей республики

5 сентября врио Главы Якутии Айсен Николаев, реализуя предложение Президента Российской Федерации по фиксации льгот для граждан старшего поколения, внес в Государственное Собрание (Ил Тумэн) законодательную инициативу, направленную на сохранение действующего механизма назначения мер социальной поддержки для ветеранов труда.
«Проект закона, внесенный Айсеном Сергеевичем, мы рассмотрели на заседании регионального политсовета партии и полностью поддерживаем эту инициативу, потому что она направлена на обеспечение интересов граждан – жителей нашей республики, а «Единая Россия» всегда старается руководствоваться именно этим», — отметил народный депутат республики, руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в парламенте Якутии Алексеей Еремеев.
По информации Алексея Еремеева, Генеральный Совет партии «Единая Россия» рекомендовал региональным отделениям инициировать в законодательных собраниях субъектов РФ проекты законов по сохранению всех социальных льгот и выплат людям предпенсионного возраста.
Напомним, что в своем обращении к гражданам России президент страны Владимир Путин заявил, что региональные власти должны самостоятельно решить вопросы о сохранении действующих льгот для граждан старшего поколения.
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