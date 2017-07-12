Алексей Дьячковский встретился с делегацией провинции Хэйлунцзян

Перспективы дальнейшего сотрудничества китайской провинции Хэйлунцзян и Якутии в области гуманитарного сотрудничества, в частности, развития культурных связей и туризма, были обсуждены сегодня на встрече вице-премьера Алексея Дьячковского с представителями КНР во главе с членом постоянного комитета КПК, министра пропаганды и агитации провинции Хэйлунцзян господином Чжаном Сяолянем.

Алексей Дьячковский приветствовал гостей от имени правительства Якутии и обозначил готовность республики расширять двусторонние связи с провинцией Хэйлунцзян.

Напомним, в 2004 году правительства Якутии и провинции Хэйлунцзян подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, между двумя регионами более 10 лет установлены побратимские отношения.

Заместитель председателя правительства Якутии отметил, что для России развитие азиатско-тихоокеанского направления является очень важным и в этой связи Якутия, как крупный регион страны, установивший с северной провинцией Китая тесное взаимодействие, выражает дальнейшую заинтересованность в реализации новых совместных проектов в различных областях. «Мы заинтересованы в культурном обмене, взаимодействии по линии спорта, в области туризма и, конечно, в экономическом сотрудничестве», — сказал Алексей Дьячковский.

Вице-премьер кратко рассказал о крупнейшем субъекте России: его внушительной территории в 3 млн 100 тыс кв км, годовом перепаде температур в сто градусов, величине валового регионального продукта на душу населения, по которому регион занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации, а также лидирующей позиции по объемам строительства жилья. Среди объектов культуры Алексей Дьячковский выделил Якутское хореографическое училище, Высшую школу музыки, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона. Кроме того, по мнению зампреда, положительно сказалось на уровне подготовки цирковых артистов Якутии обучение с малых лет в Пекинском цирковом училище.

В свою очередь член постоянного комитета КПК, министр пропаганды и агитации Хэйлунцзян г-н Чжан Сяолянь отметил, что у двух регионов много похожего и подтвердил намерение провинции расширять внешние связи с Якутией. «Мы очень давно установили наше сотрудничество и построили хорошую основу для его расширения», — сказал он.

В состав китайской делегации вошли представители руководства крупной издательской корпорации КНР. Вопросы взаимодействия в данной сфере были обсуждены на состоявшейся встрече с руководством Национального книжного издательства «Бичик». В программе пребывания также обозначены встречи с представителями Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) и ОАО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа».

В завершение стороны обменялись памятными подарками и сувенирами.