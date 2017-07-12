АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
23
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  60.62
 69.45
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.07.2017, 21:58
Политика
Алексей Дьячковский встретился с делегацией провинции Хэйлунцзян
12.07.2017, 18:00
Культура & Образование
Международная Арктическая школа в центре внимания ЮНЕСКО
12.07.2017, 17:50
Экономика
Наибольший эффект от снижения тарифов почувствуют крупные предприятия и бизнес
12.07.2017, 17:45
Культура & Образование
Постпредство Якутии: Якутский ысыах объединил мир
12.07.2017, 17:43
Общество
13 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
12.07.2017, 17:35
Финансы
Как производить расчет квартплаты при смене тарифов?
12.07.2017, 17:25
Общество
ГИМС МЧС проводит рейды безопасности по несанкционированным местам
12.07.2017, 17:15
Культура & Образование
Колледжи и техникумы республики вносят сведения о дипломах в Федеральный реестр 
12.07.2017, 17:09
Столица
В эту субботу на площади Ленина пройдет общегородская ярмарка от ЯГСХА
12.07.2017, 17:01
Общество
Контроль проведения капремонта – одно из основных направлений работы «ЖКХ Контроль»
12.07.2017, 16:56
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
12.07.2017, 16:45
Происшествия
Видео
В кадетской школе Мирного избивали детей? Родители жалуются на условия учебного заведения
12.07.2017, 16:33
Столица
Антирейтинг Энергосбыта за июнь
12.07.2017, 16:25
Общество
Объявлен конкурс социальной рекламы
12.07.2017, 16:17
Общество
Скандал
Кто же такой отец Мелетий?
12.07.2017, 16:07
Спорт
На Играх Манчаары были задействованы 100 волонтеров
12.07.2017, 16:03
Происшествия
Видео
Резонанс
Родители учащихся православной гимназии Якутска не верят в виновность иеромонаха
12.07.2017, 15:44
Происшествия
Пожарные спасли человека в Мирном
12.07.2017, 15:35
Столица
Об ограничении движения транспортных средств на Окружном шоссе
12.07.2017, 15:24
Происшествия
На Мерзлотке сбили подростка
12.07.2017, 15:15
Республика
«Игры Манчаары» прошли без ЧП
12.07.2017, 15:14
Политика
Спикер Госдумы призвал бережно относиться к тому человеку, который будет платить курортный сбор 
12.07.2017, 15:10
Происшествия
В Верхневилюйском районе электроснабжение восстановлено
12.07.2017, 14:54
Республика
Из-за разбитой дороги в Таас-Юряхе страдают все жители Мирнинского района
12.07.2017, 14:42
Происшествия
Видео
Визитки, незаконно ввезенные из Китая, предназначались для директора якутского автосервиса
12.07.2017, 14:33
Культура & Образование
В улусах прошли пленэры для юных художников
12.07.2017, 14:28
Культура & Образование
Танцевальный коллектив мальчиков стал обладателем Гран При «Золотой Орфей»
12.07.2017, 14:25
Культура & Образование
Олимпиада «Туймаада» вновь ждет своих участников
12.07.2017, 14:03
Происшествия
Вторая кража девочек-подростков из Мирнинского района
12.07.2017, 12:55
Происшествия
Три бутылки портвейна и пачка сигарет
12.07.2017, 12:46
Происшествия
Кража телефона пенсионеркой
12.07.2017, 12:35
Происшествия
Видео
В Якутске накрыли тщательно замаскированный игорный зал
12.07.2017, 12:17
Происшествия
Скандал
Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?
12.07.2017, 12:10
Республика
Экологи получили новое оборудование
12.07.2017, 11:48
Происшествия
Убийцу нерюнгринца нашли в другом регионе страны
12.07.2017, 11:38
Происшествия
Бывшая сотрудница полиции купила себе поддельный диплом
12.07.2017, 11:23
Происшествия
Троекуров Анабарского района
12.07.2017, 11:17
Общество
Некролог
Ушел из жизни шеф-пилот первого президента Якутии
12.07.2017, 11:06
Культура & Образование
Открывается фотовыставка Ивана Шакурова
12.07.2017, 10:52
Происшествия
«Я вас буду резать» Угрозы не сошли грубияну с рук
12.07.2017, 10:45
Экология
10 тысяч рублей за разлив нефтепродуктов в озеро Монастырское
12.07.2017, 10:34
Происшествия
Трудный подросток совершил угон
12.07.2017, 10:23
Происшествия
Начальник управления администрации оштрафован на 30 тысяч за покупку дров
12.07.2017, 10:12
Происшествия
Свобода пришлась зэку не по вкусу
12.07.2017, 10:00
Общество
Петров день 2017: история, традиции, обычаи
12.07.2017, 9:55
Экономика
Алексей Репик: В Якутии сильное предпринимательское сообщество
12.07.2017, 9:44
Республика
В Якутию прибыли дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами
12.07.2017, 9:30
Республика
Энергетики продолжают реконструкцию подстанции «Мохсоголлох»
12.07.2017, 9:16
Финансы
Перерасчета энерготарифа предпринимателям Якутии придется подождать
12.07.2017, 9:05
Экология
Резонанс
Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи
12.07.2017, 9:04
Желток
Фотофакт
Сексуальный рейтинг на правительственном сайте Якутии
12.07.2017, 8:32
Политика
Сегодня день рождения министра и журналиста
12.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 12 июля 2017 г.
11.07.2017, 22:26
Столица
Год добра: итоги первого полугодия
11.07.2017, 21:15
Общество
Анонс
Отжарка и девичник в ЕвропаКлуб
11.07.2017, 20:24
Общество
Задайте вопрос энергетикам в прямом эфире
11.07.2017, 20:22
Республика
12 июля ограничения электроснабжения в Якутске и Вилюйском улусе
11.07.2017, 18:10
Столица
В среду Госавтоинспекция Якутска проведет массовые проверки
11.07.2017, 18:05
Столица
Очередной субботник: чистоту навели в Автодорожном округе
11.07.2017, 17:58
Столица
Год добра продолжается
11.07.2017, 17:52
Столица
Формирование комфортной городской среды: В Якутске начинается благоустройство дворов 
11.07.2017, 17:46
Столица
Расписание и движение нового автобусного маршрута № 9
11.07.2017, 17:37
Происшествия
Разыскиваются должники
11.07.2017, 17:31
Республика
В Якутии стартовал региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»
11.07.2017, 17:29
Столица
Общественная палата города Якутска открыта для горожан
11.07.2017, 17:23
Спорт
Резонанс
Леонид Спиридонов: «Игры прошли очень хорошо, мы все должны быть сплоченными и идти вперед вместе»
11.07.2017, 17:16
Общество
Резонанс
Евгений Грибчатов подал апелляцию
11.07.2017, 16:49
Общество
Если вашим детям угрожает опасность 
11.07.2017, 16:38
Республика
14 теплоходов ходили по Лене без лицензии
11.07.2017, 16:30
Республика
Якутские спасатели отчитались: праздники в Якутии прошли без ЧП
11.07.2017, 16:17
Республика
Инспекторы ГИМС провели уроки безопасности в детских лагерях
11.07.2017, 16:06
Культура & Образование
Якутский вундеркинд стал первым 13-летним абитуриентом в истории Томского госуниверситета
Архив новостей
Политика
12 июля 2017, 21:58
185

Алексей Дьячковский встретился с делегацией провинции Хэйлунцзян

Перспективы дальнейшего сотрудничества китайской провинции Хэйлунцзян и Якутии в области гуманитарного сотрудничества, в частности, развития культурных связей и туризма, были обсуждены сегодня на встрече вице-премьера Алексея Дьячковского с представителями КНР во главе с членом постоянного комитета КПК, министра пропаганды и агитации провинции Хэйлунцзян  господином Чжаном Сяолянем.

Алексей Дьячковский приветствовал гостей от имени правительства Якутии и обозначил готовность республики расширять двусторонние связи с провинцией Хэйлунцзян.

Напомним, в 2004 году правительства Якутии и провинции Хэйлунцзян  подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, между двумя регионами более 10 лет установлены побратимские отношения.

Заместитель председателя правительства Якутии отметил, что для России развитие азиатско-тихоокеанского направления является очень важным и в этой связи Якутия, как крупный регион страны, установивший с северной провинцией Китая тесное взаимодействие, выражает дальнейшую заинтересованность в реализации новых совместных проектов в различных областях. «Мы заинтересованы в культурном обмене, взаимодействии по линии спорта, в области туризма и, конечно, в экономическом сотрудничестве», — сказал Алексей Дьячковский.

Вице-премьер кратко рассказал о крупнейшем субъекте России: его внушительной территории в 3 млн 100 тыс кв км, годовом перепаде температур в сто градусов, величине валового регионального продукта на душу населения, по которому регион занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации, а также лидирующей позиции по объемам строительства жилья. Среди объектов культуры Алексей Дьячковский выделил Якутское хореографическое училище, Высшую школу музыки, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона. Кроме того, по мнению зампреда, положительно сказалось на уровне подготовки цирковых артистов Якутии обучение с малых лет в Пекинском цирковом училище.

В свою очередь член постоянного комитета КПК, министр пропаганды и агитации Хэйлунцзян г-н Чжан Сяолянь отметил, что у двух регионов много похожего и подтвердил намерение провинции расширять внешние связи с Якутией. «Мы очень давно установили наше сотрудничество и построили хорошую основу для его расширения», — сказал он.

В состав китайской делегации вошли представители руководства крупной издательской корпорации КНР. Вопросы взаимодействия в данной сфере были обсуждены на состоявшейся встрече с руководством Национального книжного издательства «Бичик». В программе пребывания также обозначены встречи с представителями Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) и ОАО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа».

В завершение стороны обменялись памятными подарками и сувенирами.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), фотографии Андрея Сорокина.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.07.2017, 1:11
Желток
Эксклюзив
Позитив
Горячая десятка якутских звезд Инстаграма
08.07.2017, 17:01
Происшествия
Эксклюзив
«Вилюйский» след во взятке на 40 миллионов?
07.07.2017, 17:57
Политика
Экстра
Две отставки – два назначения
07.07.2017, 2:28
Желток
Фотофакт
Новый имидж Борисова
07.07.2017, 19:53
Происшествия
Скандал
Из-за аварии пострадали «Игры Манчаары»?
12.07.2017, 12:17
Происшествия
Скандал
Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?
10.07.2017, 16:11
Общество
Три отставки
09.07.2017, 13:42
Желток
Фотофакт
Позитив
ВИП-косарь
11.07.2017, 15:48
Общество
Экстра
Резонанс
Якутский священник арестован за развращение мальчиков
11.07.2017, 12:42
Спорт
Видео
Скандал
Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансы
12.07.2017

Как производить расчет квартплаты при смене тарифов?

Видео
Происшествия
12.07.2017

В кадетской школе Мирного избивали детей? Родители жалуются на условия учебного заведения

Резонанс
Экология
12.07.2017

Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи

Резонанс
Общество
11.07.2017

Евгений Грибчатов подал апелляцию

Экстра Резонанс
Общество
11.07.2017

Якутский священник арестован за развращение мальчиков

Политика
11.07.2017

Подследственного Бориса Попова выдвинули на должность главы Нюрбинского района Якутии

Видео Скандал
Спорт
11.07.2017

Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили

Спорт
11.07.2017

Данил Лаврентьев — двукратный чемпион первенства России 