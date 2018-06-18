Алексей Чертков шокировал общественность

В пятницу Алексей ЧЕРТКОВ, новый генеральный директор был представлен коллективу «Сахамедиа». В воскресенье новый руководитель шокировал общественность, написав в своем фейсбуке следующее.





Теперь о грустном. В четверг был отпечатан тираж бесплатно распространяемых газет. Часть его упакован, подготовлен к отправке в улусы республики. Однако денег на это в «Сахамедиа» сейчас нет. Задолженность предприятия ФГУП «Почта России» составляет 11,2 миллиона рублей. По итогам работы «Сахамедиа» за 2017 год убыток составил более 25 миллионов рублей, что больше убытка к 2016 года на 25475 тыс. руб. Цифры взяты из материалов заседания Совета директоров «Сахамедиа» (31 мая 2018 г.), утвердившего финансовый отчет общества за 2017 год. К убыткам «Сахамедиа» придется прибавить убытки типографии. Ситуация сложная. Придется выправлять. Прошу как сторонников, так и противников «бесплатизации» госСМИ воздержаться от громких заявлений. Дайте время во всем разобраться. О результатах доложу))