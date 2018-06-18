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МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!
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Городской пляж на 202 микрорайоне проверили
17.06.2018, 12:48
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Если ребенок один дома…
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Карта «Ысыаха Туймаады — 2018»
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Пожар в 12-квартирном жилом доме в м-не Марха г. Якутска: эвакуировано 25 человек
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 17 июня 2018
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В Верхневилюйском улусе 21 человек госпитализирован с подозрением на сальмонеллез
16.06.2018, 22:59
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Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Усть-Алданского улуса
16.06.2018, 21:25
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Татта встретила участников праймериз на главу Якутии
16.06.2018, 21:03
Политика
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Айсен Николаев оказал высокое доверие Алексею Дьячковскому
16.06.2018, 20:50
Культура & Образование
Ысыах Туймаады: «Киэргэ» приглашает на конкурс кузнецов
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Якутия в третий раз приняла участников и гостей Всероссийской Общественной акции «Честь и доблесть»
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Красота & Здоровье
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16.06.2018, 8:59
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В Якутске прошла Всероссийская акция «Честь и доблесть»
16.06.2018, 6:00
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Экономика
18 июня 2018, 1:13
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Алексей Чертков шокировал общественность

В пятницу Алексей ЧЕРТКОВ, новый генеральный директор был представлен коллективу «Сахамедиа». В воскресенье новый руководитель шокировал общественность, написав в своем фейсбуке следующее.

Теперь о грустном. В четверг был отпечатан тираж бесплатно распространяемых газет. Часть его упакован, подготовлен к отправке в улусы республики. Однако денег на это в «Сахамедиа» сейчас нет. Задолженность предприятия ФГУП «Почта России» составляет 11,2 миллиона рублей. По итогам работы «Сахамедиа» за 2017 год убыток составил более 25 миллионов рублей, что больше убытка к 2016 года на 25475 тыс. руб. Цифры взяты из материалов заседания Совета директоров «Сахамедиа» (31 мая 2018 г.), утвердившего финансовый отчет общества за 2017 год. К убыткам «Сахамедиа» придется прибавить убытки типографии. Ситуация сложная. Придется выправлять. Прошу как сторонников, так и противников «бесплатизации» госСМИ воздержаться от громких заявлений. Дайте время во всем разобраться. О результатах доложу))



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