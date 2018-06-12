Алексей Чертков: Чиновникам теперь запрещено вмешиваться в работу госСМИ

11 июня состоялась рабочая встреча врио главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА с председателем Совета Фонда культуры им. А.С. Грибоедова Алексеем ЧЕРТКОВЫМ. SakhaLife ранее сообщал, что его прочат на пост генерального директора «СахаМедиа».

Сегодня Алексей Чертков в своем фейсбуке поделился впечатлениями от встречи.

Впечатление от встречи с врио главы Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым самое позитивное. Практически по всем вопросам развития СМИ республики наши мнения совпали: сохраняя лучшее, двигаться вперёд. Якутия обрела руководителя, который заинтересован в развитии «многоголосия» и разных точек зрения в информационном пространстве. Чиновникам будет запрещено вмешиваться в работу государственных СМИ. Пожалуй, это самое важное. Впереди много интересной работы.

Коллеги уж поздравляют его с назначением.