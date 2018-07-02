Алексей Бурнашев: Иногда за маской внешнего благополучия может скрываться монстр

Сегодня моим героем является заместитель начальника Следственного управления МУ МВД России «Якутское», начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности, подполковник юстиции Алексей Бурнашев.

Встреча прошла на ул. Горького, где сейчас дни и ночи корпят над уголовными делами следователи подчиненного Бурнашеву подразделения. «Дни и ночи» в данном случае, отнюдь не фигура речи. Чтобы не отрывать подполковника от службы, я поехала в отдел около 22:00 часов вечера. Мне казалось, что я застану его максимально свободным от работы, и нам удастся поговорить в спокойной обстановке. Каково же было мое удивление, когда застала практически всю следственную часть в самом разгаре затянувшегося или незавершенного рабочего дня. Моему собеседнику то и дело приходилось вскакивать со стула и удаляться из кабинета к своим коллегам. Поэтому можно сказать, что это интервью было записано в коридорах подразделения, следуя за Бурнашевым по пятам.

Алексей Алексеевич, Вы являетесь начальником одного из основополагающих подразделений муниципального управления «Якутское». Расскажите о ней?

Наша следственная часть была основана в 2009 году. Сейчас наше подразделение состоит из трех отделений, таких как: по расследованию мошенничеств, по расследованию преступлений общеуголовной направленности и по расследованию преступлений экономической направленности, совершенных в составе организованных преступных групп.

Как Вы видите, наша часть была сформирована не так давно, прошло немногим более девяти лет. Современная действительность привносит свои изменения и в преступность. Криминал сейчас нередко организован, поэтому меняются и методы нашей работы.

Какими качествами должны обладать следователи?

В целом характер работы при расследовании преступлений, совершенных в составе групп, значительно отличен от расследований, которыми занимаются наши коллеги в других следственных подразделениях. Даже преступления общеуголовной направленности, совершенные группами всегда бывают тщательно спланированы и каждому из участников отведены свои роли. Сейчас бичом современности являются мошенничества. Раскрытия и расследования подобного рода преступлений чрезвычайно сложны. Ведь мы имеем дело с хитрыми, дерзкими и не побоюсь сказать интеллектуальными преступниками. Поэтому следователь, который расследует такие уголовные дела, должен быть на много голов выше, чем его оппоненты. Он должен идти далеко впереди него, предугадывая все возможные уловки и узел за узлом, развязывая хитросплетения. Словом, следователь должен быть разносторонне развитым, высокообразованным человеком. Знание психологии, и ее использование в практике тоже немаловажны при расследовании любых уголовных дел. Все это приходит, безусловно, с опытом, через долгий, и, достаточно сложный путь профессионального становления. А в начале карьеры для молодого следователя важны такие качества, как тонкое восприятие справедливости и гуманности. Да, да, Вы не ослышались. Наша задача состоит не только в том, чтобы преступник понес свое заслуженное наказание, но и в том, чтобы не было несправедливо привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии осужденных. К счастью, в моей практике столь вопиющих примеров человеческой трагедии не было и уверен, что их и не будет.

Все мы родом из детства. Расскажите пожалуйста о своей семье.

Обычно во всех служебных характеристиках присутствуют строки «родился и воспитывался в семье служащих, сельских тружеников и т.д.». Я не исключение. В моей служебной характеристике в графе «близкие родственники» имеется именно такое предложение — «родился в семье служащих».

Моя мама Анастасия Саввична и отец Алексей Семенович находятся сейчас на заслуженном отдыхе, но продолжают работать. Мать для меня святой человек. Отец – безусловный авторитет. Как видите, меня даже назвали в честь него. Мои родители никогда не были представителями правоохранительных и силовых структур, поэтому не могу с пафосом произнести, что продолжаю династию. Зато смею надеяться, что послужил примером для своей младшей сестры Насти, которая учится сейчас на четвертом курсе юридического ВУЗа.

В продолжение этой темы, как все-таки Вы пришли к профессии следователя?

А тут я с оттенком пафоса могу сказать, что мечтал об этом с детства (смеется). Честно. Я осознанно готовился к этой профессии, начиная с класса седьмого средней школы. Родной моей школой является четырнадцатая, сразу после ее окончания поступил на юридический факультет Якутского государственного университета. В 2004 году получил диплом юриста и с ним на руках стал обивать пороги органов внутренних дел.

А попасть в следствие было непросто и тогда и сейчас. Поэтому можно сказать, что мне повезло, когда меня направили в следствие первого городского отдела. Тогда он располагался по ул. Дзержинского, 16/1. Он стал первым местом моей службы.

И как воспринял атмосферу ГОМа вчерашний студент-юрист?

Я же мужчина. Девушкам, наверное, сложнее адаптироваться в новых, постоянно меняющихся условиях оперативной обстановки. А я осознанно к этому готовился. Однако, сказать, что все было легко и просто, я не могу. О службе в органах произносить такие слова априори невозможно. А динамику «земли» не каждый выдержит. Сплошной дедлайн. Из разряда «это надо было сделать и еще вчера».

И тут на помощь к новичкам, вроде меня четырнадцать лет назад, приходят наставники.

У многих следователей на устах имя Любовь Михайловны Моякуновой. В первые годы моей службы именно она была начальником следственного отдела. А начальником 1 ОВД был Николай Иванович Кульбертинов. Вот под руководством таких профессионалов высочайшего уровня я и начал свою службу.

Первое собеседование при приеме на работу со мной проводила Любовь Михайловна. Ее дальнейший личный вклад в мое профессиональное становление очень большой.

У меня, как, наверное, и у каждого следователя, есть свои авторитеты. Не могу не отметить таких мастодонтов от следствия, как Александр Иванович Лукин,Гаврил Гаврилович Кононов, Мария Федоровна Иванова, Владислав Иванович Тарабукин, Сардана Корниловна Васильева, Шогакат Товмасовна Папян, Сардана Алексеевна Васильева, Колодезников Егор Семенович и Петр Михайлович Мухин. Под руководством последнего я продолжаю работать и сейчас.

Алексей Алексеевич, каждая профессия имеет свои эпитеты, одним из которых является выражение «надежный тыл». Каков этот тыл у офицера Бурнашева?

Тыл крепкий, надежный должен быть у каждого человека. К сожалению, не у каждого он есть. Мне повезло в этом плане. Моя супруга Екатерина – очень мудрая женщина. Подозреваю, что сам я не являюсь образцовым мужем (смеется). Не всегда удается уделять ей должное внимание. Чаще я нахожусь на службе. Однако Катя без лишних слов с моей стороны знает, что она и дети – это все то, что чем я дорожу больше всего на свете, и она знает, как сильно я их люблю.

Вот уже на протяжении 10 лет моя супруга – мой действительно надежный тыл. И это несмотря на ее, очень ответственную работу в Управлении пенсионного фонда и воспитание наших двух детей.

Кате, как и остальным офицерским женам, приходится многое просто терпеть. Я об этом могу только догадываться, от нее же я не слышал еще ни слова упрека о постоянном моем отсутствии дома, о том, что ей приходится вести домашний быт и воспитание детей практически в одиночку, о том, что нередко срываются все планы на совместный отдых, на какие-то поездки или посещение семейных праздников. Нередко бывает, что меня нет рядом с ней в дни ее рождения или 8 марта.

Поэтому я счастлив от того, что рядом со мной такая женщина, которая никогда не поставит меня перед сложным выбором – между служебным долгом и семьей.

Вы строгий отец?

Надеюсь, я – справедливый отец. У меня двое детей – сын и дочь. Сын Алексей постарше, ему 9 лет и трехлетняя дочь Алиса. Детей люблю я одинаково. Стараюсь проводить свое редкое свободное время с ними. К сыну я отношусь, конечно же, строже, чем к дочери. Во-первых, он будущий мужчина, во-вторых, первенец, ну а дочь – наша маленькая принцесса (улыбается).

Вашего сына зовут Алексей, как и дедушку и Вас. Это традиция? Какие еще традиции есть у Бурнашевых?

Да. Это традиция Бурнашевых. Сын – продолжатель фамилии, наследник во всех смыслах этого слова. Поэтому в нашей семье уже в третьем поколении рождаются Алексеи Бурнашевы.

Кстати, мою маму зовут Анастасия и сестренка тоже Настя. У нас в родне шутят, что это обусловлено отсутствием фантазии в нашей семье. Мы отшучиваемся, но непреклонны в этом вопросе (смеется).

Что касается других традиций, то все как у всех. Стараемся с женой воспитывать детей в любви к труду и друг к другу. Старший брат – защитник сестренки.

Вы бы приветствовали, если дети пошли по Вашим стопам?

Пока рано говорить об этом. Думаю, что выбор будущей профессии оставлю за ними. На самом деле Вы задали сложный вопрос. С одной стороны, если сын или дочь, захотят служить в органах внутренних дел, я буду только рад. Однако, как родитель, я, конечно же, хочу более легкой жизни для своих детей, а вряд ли служба в органах будет такой и в их время. Хотелось бы, чтобы они много путешествовали, познавали мир. Человек же, надев погоны, и отдав присягу терпеть все тяготы службы, уже не может всецело принадлежать только самому себе, своим близким и своим желаниям. Думаю, к определенному возрасту, они сами сделают выводы. А я в любом случае буду уважать их выбор.

Расскажите нам об уголовных делах, расследования которых особенно запомнились Вам.

В 2010 году я служил начальником отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Тогда в марте месяце на Намском тракте произошло такого рода происшествие. Водитель совершил наезд на пожилую женщину и скрылся. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Когда следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, там не оказалось ни одного свидетеля. При осмотре места был обнаружен пластмассовый фрагмент бампера автомашины. Размер вещдока был не больше спичечного коробка. Для меня сразу стало ясно, что придется проводить расследование в условиях неочевидности.

Основной упор был сделан на работу экспертов-криминалистов. Вместе с ними были задействованы все оперативные и наружные службы. В конечном результате по фрагменту бампера в сопоставлении с другими обстоятельствами дела виновный был установлен и понес заслуженное наказание. Виновный был приговорен к лишению свободы.

Также, горожане наверняка помнят как в г. Якутске в 2013 году произошла череда разбойных нападений на магазины. Налетчики выбирали удобное время и, скрыв лица балаклавами, врывались в магазины, где угрожая оружием, похищали деньги и другие ценности. Потерпевшими в большинстве эпизодов были простые женщины-продавцы. Абсолютно все эти женщины испытали огромный шок и физическое воздействие. Преступники вели себя очень нагло во время налетов.

Тогда по подозрению в разбое были задержаны братья В. и трое их друзей. Их задержание происходило на одной из съемных квартир, которая была специально ими оборудована для подготовки к разбойным нападениям. Членам преступной группы было по 25-26 лет. Все они происходили из благополучных семей, все имели высшее образование.

В ходе расследования был установлен мотив, толкнувших молодых ребят на совершение этих дерзких преступлений. Оказалось, они хотели начать свой бизнес и решили сколотить первоначальный капитал таким вот преступным способом. Погнались за «легкими деньгами».

Поэтому я считаю ошибочным мнение, что преступления совершаются только представителями каких-то определенных слоев населения. Это касается, прежде всего, несовершеннолетних. Клеймить заранее подростков из неблагополучных, неполных семей нельзя. Иногда за маской внешнего благополучия может скрываться монстр.

В том случае, все подозреваемые на период следствия были арестованы и водворены в следственный изолятор в Мархе. Всем им были предъявлены обвинения в совершении разбойных нападений, совершенных с применением оружия в составе организованной преступной группы и они в последующем были приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Алексей Алексеевич, благодарю Вас за интервью. В завершении нашей встречи Ваши пожелания коллегам в канун юбилея органов внутренних дел.

Пользуясь случаем, поздравляю всех своих коллег, ветеранов, всех тех кто связан с ОВД со столетним юбилеем. Желаю им и их близким здоровья, исполнений желаний. Пусть будет больше свободного времени, чтобы имели возможность проводить его в кругу семьи со своими близкими и родными!

Спасибо за интервью. Дальнейших Вам служебных успехов!