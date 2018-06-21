Александру Уарову продлили срок ареста

Якутский городской суд продлил срок содержания под домашним арестом народного депутата Александра Уарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, до 25 сентября текущего года. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в суде.

«Срок домашнего ареста обвиняемого продлить на три месяца — до 25 сентября 2018 года. Ограничения, установленные ранее, оставить без изменений. Постановление может быть обжаловано в Верховном суде РС (Я) в течение трех суток со дня вынесения», — сообщили корреспонденту телеканала.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что руководителем СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Александром Заболиченко возбуждено уголовное дело в отношении двух народных депутатов парламента Якутии по подозрению в получении взятки в крупном размере. 27 апреля состоялось судебное заседание по делу двух народных депутатов Александра Уарова и Дмитрия Саввина.

Якутским городским судом с учетом всех обстоятельств ранее была избрана мера пресечения Александру Уарову в виде домашнего ареста 25 июня 2018 года.