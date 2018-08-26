Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми

В якутских судах идут разбирательства по снятию с выборов кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Александра САВВИНОВА.

Первое состоялось в Якутском городском суде. Возможно, последует продолжение в суде более высокой инстанции. Истцом выступил кандидат на пост мэра Якутска, постоянно проживающий в Перми, сообщает ИГ «В Якутии.ру» в статье «Заметки на полях судебного решения». По мнению истца, кандидат Саввинов предоставил неполный пакет документов.

Однако в ходе разбирательства вскрылись интересные вещи. Закон дает каждому кандидату право ознакомиться с документами, которые подают в избирком соперники. Это некая дополнительная система контроля над честностью соискателей выборной должности и собственно избирательной комиссии, которая эти документы принимает, рассматривает, и выносит решение – регистрировать человека кандидатом на выборы или нет.

Кандидат из Перми этим правом воспользовался. Факт этот зафиксирован в специальном журнале избирательной комиссии 6 августа 2018 года. В ходе знакомства с документами некоторые из них ему не понравились. И он обратился в суд.

Вот только дата на исковом заявлении – 3 августа 2018 года! То есть, иск был написан за три дня до того, как легитимным путем были обнаружены «нарушения», продолжает «В Якутии.ру».

Так же издание отмечает, что исковое заявление поступило в Якутский городской суд 21 августа из Перми. Почтой России. Хотя все это время заявитель пребывал в Якутске.

«В Якутии.ру» задается вопросами. Как это возможно – увидеть документы, спустя три дня после написания заявления? Как можно быть в Якутске, а заявление в суд отправлять из Перми?

В недрах городской избирательной комиссии, призванной блюсти закон на выборах, возможно, есть те, кто этот закон нарушает. Иначе не объяснить странные совпадения в исковом заявлении пермяка и поданных в избирком документах кандидата, которые публичному оглашению не подлежат. По закону же.

В общем, ознакомившись с материалами дела, Якутский городской суд в удовлетворении требований заявителя отказал.