Александра Рофе: В Якутии к 2025 году необходимо поменять 79 единиц воздушных судов

«В Якутии к 2025 году необходимо поменять 79 единиц воздушных судов: 49 самолётов и 30 вертолётов», — заявила в Санкт-Петербурге заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Рофе, выступая с докладом на рабочей сессии VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Сегодня в республике уделяется особое внимание проблемам обновления парка воздушных судов. По данным заместителя министра, всего с 2002 года с участием господдержки республики было приобретено 27 единиц авиатехники для региональных и местных воздушных линий.

«Однако доля парка со сроком эксплуатации свыше 30 лет составляет 80%, и действующий парк самолётов Ан-2, Ан-24/26 и вертолётов Ми-8 будет поэтапно полностью списан к 2025 году», — сообщила Александра Рофе.

В первую очередь планируется менять самолёты Ан-24/26. На какие самолёты будут менять? Есть канадский Bombardier DASH-8 Q-300, но он может осуществлять посадку на грунт только в зимнее время. Определённый в качестве приоритетного самолет Ил-114, по словам замминистра, имеет серьёзные ограничения по своим конструктивным характеристикам для посадки на грунтовые полосы. К слову, для эксплуатации Ил-114 и иностранных аналогов необходимо перевести все полосы в искусственные, для чего потребуется только по Якутии 61 млрд. руб.

Есть потребность в замене труженика малой авиации – самолёта Ан-2.

«По нему сегодня отсутствуют перспективные разработки для начала серийного производства. Конвертация самолётов Ан-2 в модернизированный ТВС-2МС сдерживается достаточно высокой ценой американского двигателя», ­- пояснила докладчик.

Александра Рофе предложила включить в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности» мероприятия по разработке и производству лёгких многоцелевых самолётов вместимостью до 9 мест со сниженными требованиями к условиям базирования, а также турбовинтового регионального пассажирского самолета на замену Ан-24/26 с высокорасположенным крылом, способного выполнять полёты на грунтовые аэропорты с низкой плотностью покрытия.