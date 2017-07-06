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6 июля 2017, 15:35
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Александр Жирков встретился с исследователями эпического наследия 

В преддверии открытия II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» 5 июля 2017 года состоялась встреча Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателя Национального организационного комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению Десятилетия Олонхо, вице-президента Международной ассоциации «Эпосы народов мира» Александра Жиркова с гостями нашей республики.

Во встрече приняли участие доктор филолологических наук, эпосовед, профессор СВФУ им. М.К. Аммосова Василий Илларионов, директор изучения мировых искусств Далласского института прикладной лингвистики (Техас США) Робин Харрис, доктор филологических наук, профессор, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, доктор исторических наук, профессор, директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия Валерий Юрченков, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики Уфимского научного центра РАН Гульнур Юлдыбаева, кандидат искусствоведения, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки Наталья Леонтьева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Ереванского государственного университета Айк Амбардцумян, профессор, директор научно-исследовательского института медиа, кино и музыки университета Сассекс (Великобритания) Николас Тилл, научный сотрудник центра нартоведения и полевой фольклористики при Абхазском государственном университете Наала Барциц.

Александр Жирков, приветствуя гостей, отметил роль эпического наследия народов в развитии культурных связей между странами и то, что горизонты для сотрудничества расширяются. Спикер Ил Тумэна сообщил, что в форуме примет участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая как большой друг Якутии поддерживает продвижение проектов республики, в том числе шедевра нематериального наследия человечества – эпоса Олонхо.

Александр Жирков рассказал гостям о создании серии «Эпические памятники народов мира» под эгидой ЮНЕСКО.

Профессор Василий Илларионов отметил, что героический эпос кыргызов «Манас» переведен на якутский язык и стал первым изданием этой книжной серии, а якутский эпос — Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» перевели на кыргызский язык.

«Недавно вышел алтайский эпос «Маадай Хара». Осенью третья книга — башкирский эпос «Урал-Батыр» увидит свет. Также  в плане работа с тувинским, абхазским нартским эпосами, далее «Калевала». С индийцами начинаем вести переговоры по переводу «Махабхарата». Самое главное, мы добились финансирования, предусмотрена государственная программа по сохранению эпического наследия, в рамках которой осуществляется взаимный перевод памятников», — сказал Александр Жирков.
Василий Илларионов обратил внимание гостей на то, что благодаря поддержке спикера Ил Тумэна проводится большая работа по сохранению и популяризации эпического наследия народа, ежегодно проводится Ысыах Олонхо, издается серия книг «Саха боотурдара» для массового чтения, на сегодня выпущено уже 18 томов, намечается еще три тома.

Исследователь якутского фольклора, профессор поделился тем, что 5 июля в Институте гуманитарных исследований провели презентацию журнала, подготовленного американским ученым, доктором наук, языковедом Робином Харрисом, и поблагодарил ее за выпуск издания, посвященного к своему юбилею.

Василий Илларионов подарил всем гостям свой труд — монографию «Эпическое наследие народа саха» и мультимедийное издание «Олонхо В.О. Каратаева» на трех языках.

Александр Жирков подчеркнул, что в республике формируется классическая библиотека эпосов народов мира, переведенных на якутский язык, и Василий Илларионов является научным консультантом.

Спикер Ил Тумэна заострил внимание гостей на то, что дети с маленького возраста должны знать эпос и с этой целью с Василием Васильевичем придумали проект «Эпические персонажи олонхо в детском восприятии». «Провели республиканский конкурс на создание костюмов персонажей для детей. Выбрали несколько лучших моделей, заказали в Китае манекены. Дети сами шьют наряды с помощью воспитателей, учителей в детских садах, кружках, одевают манекены. Далее заказали 12 персонажей эпических кукол, которые скоро должны получить и раздать в детские сады республики. Если дети будут знать исконное материнское эпическое слово, это им всегда будет помогать, так как наше начало в истоках, чем оно глубже, мудрее, тем мы сами становимся мудрее», — рассказал Александр Жирков.

Робин Харрис, директор изучения мировых искусств Даллаского института прикладной лингвистики (Техас, США), подчеркнула, что образовалась хорошая творческая команда, благодаря которой издали добротный журнал, приуроченный к юбилею Василия Илларионова.

Доктор филологических наук, профессор, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа поблагодарил  за предоставленную возможность принять участие в эпическом форуме и выразил поддержку в продвижении проекта по взаимному переводу абхазского и якутского эпосов. «На Кавказе, как и в Якутии, эпическая традиция глубока, есть северо-кавказская, абхазо-адыгская эпическая традиция.  У нас есть несколько центров, которые изучают абхазский эпос, в том числе Центр нартоведения. Собираемся провести несколько форумов. Готовим издание 6 томов абхазского нартского эпоса на языке оригинала», — отметил ученый.
Александр Жирков рассказал о недавнем участии в Международной книжной ярмарке в Москве и о том, что удалось ему там приобрести издание нартского эпоса.

Валерий Юрченков, доктор исторических наук, профессор, директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, обратил внимание на то, что у каждого народа своя культура и каждый народ имеет свой вклад в мировую культуру, и отметил неповторимость вклада в мировую культуру якутского народа.

Гульнур Юлдыбаева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики Уфимского научного центра РАН, поделилась тем, что в Якутии приехала в четвертый раз и работают над переводом эпоса «Урал-Батыр». «В прошлом году перевели эпос «Манас» с киргизского языка на башкирский язык», — напомнила гость из Башкирии и выразила уверенность, в том, что сотрудничество будет плодотворным.

Александр Жирков сообщил о том, что 20-22 июля в Кыргызстане состоится Международный форум по алтаеведов всего мира под патронатом президента Алмазбека Атамбаева и представители Якутии примут в нем участие.

Далее спикер Ил Тумэна ознакомил гостей с проектом «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира XVII — начала XX вв.» под эгидой ЮНЕСКО. «После вхождения в состав Российского государства в ХVII веке Якутия стала форпостом дальнейшего освоения восточных территорий. Участники многих экспедиций, все те, кто пребывал извне, целенаправленно собирали материалы духовной культуры, предметы быта, посуду, оружие, снаряжения, серебряные украшения и другое. Исследователи, выезжая на историческую родину, значительную часть материалов вывезли и сдали в музеи. Первыми были немецкие исследователи, поэтому многие экспонаты хранятся в музеях Берлина, Гамбурга, Дрездена. В начале ХХ века американские исследователи организовали крупную научную экспедицию. Владимир Иохельсон вывез более 2,5 тысяч экспонатов, которые сейчас составляют часть фонда Американского музея естественной истории. Мы для создания академического системного каталога организовали три научные экспедиции в Германию, Америку, Западную Европу», — поделился Александр Жирков и рассказал о том, что в этом году выйдет первый том, охватывающий экспонаты Американского музея естественной истории. Затем издадут тома по музеям Бостона, Западной Европы и т. д. Спикер отметил, что лично участвует в описании экспонатов и представил проект на Конгрессе коренных народов мира в ООН, в результате получили поддержку ООН и Международного совета музеев (ИКОМ).

Айк Амбарцумян, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Ереванского государственного университета, пригласил принять участие в конференции по эпическому наследию в октябре этого года и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве, в частности, по переводу эпосов.

Николас Тилл, директор научно-исследовательского института медиа, кино и музыки университета Сассекс (Великобритания), рассказал об эпических традициях Великобритании и поделился тем, что, как исследователь оперного искусства, узнал про Якутию и приехал в первый раз. Профессор отметил свой интерес к традициям эпоса как истоку современного искусства.

Наталья Леонова, кандидат искусствоведения, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки, обратила внимание гостей на то, что она является среди них единственным музыковедом, и рассказала про совместную работу над серией «Памятники фольклора Сибири, Дальнего Востока». Она подчеркнула, что необходимо комплексно подходить к исследованиям, в том числе с участием музыковедов. Наталья Леонова поблагодарила Василия Илларионова за магнитофонные записи эпических произведений, что дает возможность углубить исследования.

В завершение встречи гости выразили благодарность спикеру Ил Тумэна Александру Жиркову за прием, за большую подвижническую работу по сохранению и приумножению культурного наследия народов мира.

В свою очередь, Александр Жирков отметил, что сотрудничество исследователей эпосов разных стран взаимобогащает культуру народов и пожелал гостям успехов в творческой, научной деятельности. Спикер вручил участникам встречи издание «Маадай Хара» из серии «Эпические памятники народов мира».   

 

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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