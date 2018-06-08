Александр Жирков: В сложившейся ситуации Ил Тумэн гарантирует…

Обращение Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Уважаемые якутяне!

Глава Республики Саха (Якутия) Е.А. БОРИСОВ 28 мая 2018 года по собственному желанию подал в отставку.

Президент Российской Федерации В.В. ПУТИН своим Указом 28 мая 2018 года принял отставку Борисова Егора Афанасьевича и назначил временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия) НИКОЛАЕВА Айсена Сергеевича до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 года 1084-З № 1075-IV «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) назначает выборы Главы Республики Саха (Якутия) не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Саха (Якутия) на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В республике гарантируется свободное волеизъявление граждан на выборах, защита демократических принципов и норм избирательного права.

Парламент республики в соответствии с законодательством примет решение о назначении выборов Главы Республики Саха (Якутия) на очередном пленарном заседании 8 июня 2018 года. В этот же день будут назначены выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) VI созыва. Таким образом, выборы Главы и народных депутатов Республики Саха (Якутия) состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

В сложившейся ситуации Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), как высший законодательный и представительный орган республики, гарантирует соблюдение всех, установленных законодательством процедур по избранию нового Главы Республики Саха (Якутия) и народных депутатов Республики Саха (Якутия), и обеспечит конструктивное взаимодействие со всеми органами государственной власти Якутии для сохранения стабильности и общественного согласия в интересах населения республики.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) А.Н. ЖИРКОВ

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин Бэрэссэдээтэлин туһаайан этиитэ

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

2018 сыл ыам ыйын 28 күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана баҕа өттүнэн солотуттан уурайарын туһунан биллэрдэ.

Россия Федерациятын Президенэ В.В.Путин 2018 сыл ыам ыйын 28 күнүнээҕи Ыйааҕынан Борисов Егор Афанасьевич солотуттан уурайарга быһаарыныытын ылынна уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана талыллыар диэри Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын эбээһинэһин быстах кэмҥэ толорооччунан Николаев Айсен Сергеевиһы анаата.

«Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын быыбарын туһунан» 2012 сыл бэс ыйын 28 күнүнээҕи 1084-С 1075-IV №-дээх Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонун быһыытынан Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнэ Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын быыбарын, куоластааһын күнэ буолуо 100 күн инниттэн эрдэлэппэккэ уонна 90 күнтэн хойутаппакка, аныыр. Саха Өрөспүүбүлүкэтин сокуоннарыгар сөп түбэһиннэрэн Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын Саха Өрөспүүбүлүкэтин сиригэр-уотугар олорор Россия Федерациятын гражданнара бүттүүн быһаччы быыбардыыр тэҥ бырааптарыгар олоҕуран кистэлэҥ куоластааһынынан талаллар. Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр быыбарга гражданнар тус санааларын, дьулуурдарын көҥүллүк биллэрэллэрэ, талар быраап демократическай тускулларын уонна нуормаларын көмүскээһин мэктиэлэнэр.

Өрөспүүбүлүкэ Ил Түмэнэ Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын быыбарын аныыр туһунан уурааҕы 2018 сыл бэс ыйын 8 күнүгэр буолуохтаах уочараттаах пленарнай мунньахха ылыныаҕа. Ону тэҥэ бу мунньахха алтыс ыҥырыылаах Саха Өрөспүүбүлүкэтин дьокутааттарын быыбара ананыаҕа. Онон, 2018 сыл балаҕан ыйын 9 күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын уонна бар дьон дьокутааттарын быыбара биир күҥҥэ ыытыллыаҕа.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнэ, өрөспүүбүлүкэ сокуон оҥорор уонна бэрэстэбиитэллээх уорганын быһыытынан, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин бар дьонун дьокутааттарын таларга сокуонунан олохтоммут ирдэбил тутуһуллуутун мэктиэлиир, итиэннэ өрөспүүбүлүкэҕэ быһыы-майгы бигэ туруктаах буоларын туһугар Саха сирин судаарыстыбаннай былааһын бары уорганнарын кытта көдьүүстээхтик хардарыта дьайсан тиһиктээх үлэни ыытыаҕа.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин Бэрэссэдээтэлэ А.Н. ЖИРКОВ.