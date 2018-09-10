На выборах в Ил Тумэн по Борогонскому одномандатному избирательному округу уверенно побеждает действующий спикер республиканского Госсобрания Александр ЖИРКОВ.
По предварительным данным, кандидат от партии «Единая Россия» получил более 88% голосов жителей при явке 63,49%.
Менее 12% голосов получил единственный оппонент Жиркова – кандидат от «Справедливой России» Аркадий АЛЕКСЕЕВ.
Таким образом, Александр Жирков улучшил свои показатели пятилетней и десятилетней давности. В 2013 году он набрал 56,47% при явке 71,05%. В 2008 году он заручился поддержкой 73,9% населения при явке 87,24%.
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