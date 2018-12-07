Александр Жирков стал за рубежом «Человеком года»!

«Александр Жирков стал «Человеком года» по версии журнала «Жетиген»»

Решением редакционной коллегии крупнейшего общественно-политического журнала «Жетиген» Кыргызской Республики «Человеком года-2018» назван Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва Александр Жирков.

Как записано в решении, высокого признания литературной и творческой общественности Кыргызстана Александр Жирков удостоен за подвижнический труд по укреплению международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Отмечен вклад А.Н. Жиркова в популяризацию произведений великого писателя-гуманиста Чингиза Айтматова, 90-летие со дня рождения которого отмечается в этом году под эгидой ЮНЕСКО, в сохранении и распространении эпического наследия народов мира, в проведении на высоком уровне Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) в июне 2017 года.

По инициативе А.Н. Жиркова с 2014 года в Республике Саха (Якутия) издается серия «Эпические памятники народов мира», увидели свет в якутском переводе кыргызский эпос «Манаас», алтайский эпос «Маадай Хара», башкирский эпос «Ураал баатыр», готовится к изданию тувинский эпос «Кунан Хара». Одновременно в этих республиках издается якутский героический эпос «Ньургун Боотур» в переводе.

«Крупным вкладом в якутскую переводческую культуру» назвал народный писатель Республики Саха (Якутия) Семен Руфов перевод на якутский язык повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», осуществленный в 2016 году Александром Жирковым. По предложению Александра Николаевича в рамках проведения Дней литературы и искусства произведения якутских писателей и поэтов опубликованы в журнале «Ала Тоо» и «Жетиген» в переводе на кыргызский язык (составители – председатель ассоциации «Писатели Якутии» Олег Сидоров, редактор журнала «Күрүлгэн» Афанасий Гуринов и др.), осуществлен совместный проект киностудии “Кыргызфильм” и НВК “Саха” по созданию документального фильма о кыргызских годах деятельности Максима Аммосова.

Журнал “Жетиген” – один из крупнейших в Кыргызской Республике общественно-политических изданий, тиражом свыше 20 тыс. экземпляров. Под решением о присуждении А.Н. Жиркову номинации “Человек года-2018” подписались известные деятели науки, культуры и искусства Республики Кыргызстан академики Академии наук Кыргызстана М.Мамытов, Т.Садыков, С.Жумабеков, заместители председателя правительства Кыргызстана К. Боронов и А.Омурбекова, председатель Союза писателей республики А.Рыскулов, кинорежиссер, народный артист СССР и КР Болот Шамшиев и др.

Отметим, что Александр Жирков удостоен высокого признания творческой общественности Кыргызской Республики первым из числа граждан иностранных государств.

Поздравления с этим памятным событием Александру Николаевичу направили сын Чингиза Айтматова, дипломат Аскар Айтматов, Председатель Парламента Республики Кыргызстан V и VI созывов Асылбек Жээнбеков, народный писатель Кыргызской Республики Бексултан Жакиев, первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов и др.

Первый вице-спикер якутского парламента приглашен на вручение номинации в город Бишкек 16 декабря этого года.

Пресс-служба Ил Тумэна