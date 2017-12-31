Александр Жирков: Пусть наступающий год оправдает Ваши мечты и ожидания

Ытык-мааны сахам дьоно! Дорогие якутяне!

Мы провожаем в историю богатый событиями 2017 год. Для каждого из нас уходящий год оставил что-то памятное. Были потери и обретения, грустные и счастливые дни. Так и в жизни нашей республики. Все мы старались сделать так, чтобы республика, как и вся наша страна, развивалась и крепла, чтобы жить становилось легче и лучше. Не всегда это удавалось. Не все задуманное удалось воплотить в жизнь. Но мы не стояли, не топтались на месте. Мы продолжаем поступательное движение, идем вперед.

В республике разработаны Стратегия развития до 2030 года, принята Экологическая доктрина республики. Важно, чтобы эти два документа в жизни нашей республики стали определяющими. Ибо экологическая составляющая нашей деятельности, экология природы, экология народа, этническая экология, экология языка – они должны в будущем стать определяющими в законах и действиях нашей власти и нашего общества.

Дорогие якутяне!

В наступающем году нас ждут события, которые окажут большое влияние на жизнь страны и республики: выборы Президента Российской Федерации и выборы в Государственное Собрание (Ил Тумэн) нового созыва.

Пусть наступающий год оправдает Ваши мечты и ожидания на перемены к лучшему. Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра. С Новым 2018 годом и наступающим Рождеством! Дьоллоох-соргулаах, дьулуурдаах, күүстээх буолуҥ. Саҥа Дьылынан!

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков