 Александр Жирков поедет работать в ООН

Согласно распоряжению председателя Правительства России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в работе 16-й сессии Постоянного форума Организации Объединённых Наций по вопросам коренных народов в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке принимает участие официальная делегация Российской Федерации, возглавляемая руководителем Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации Игорем БАРИНОВЫМ. От Республики Саха (Якутия) в мероприятии примет участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр ЖИРКОВ.

В рамках участия в работе 16-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов спикер парламента Якутии Александр Жирков 3-4 мая 2017 года встретится с руководителем секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов г-жой Чандрой Рой ХЕНРИКСЕН. Также планируются встречи с руководством Постоянного Представительства Российской Федерации при ООН и Американского музея естественной истории (АМЕИ).

Как отметил Александр Жирков, на встречах планируется обсудить возможность внесения в план мероприятий Постоянного форума ООН и АМЕИ презентации I тома системного каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII – начала XX вв. в музеях мира», посвящённого коллекциям Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и Национального музея естественной истории Смитсоновского института (НМЕИ) в Вашингтоне.

Напомним, с 2012 года Республикой Саха (Якутия) ведётся работа по реализации этого глобального проекта. Целью проекта является составление наиболее полного системного каталога объектов материальной и духовной культуры народов Якутии, произведений народных мастеров, хранящихся в музеях России, США и Европы. Проект получил эгиду Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Первый том системного каталога посвящён коллекциям объектов материальной культуры саха, эвенов и юкагиров.