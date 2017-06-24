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Политика
24 июня 2017, 15:05
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Александр Жирков подписал проект повестки ХХX сессии Ил Тумэна

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ 23 июня 2017 года согласовал проект повестки тридцатого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), проведение которого запланировано 4-5 июля 2017 года. В проект повестки предварительно включено 40 вопросов.

Пленарное заседание начнется с обсуждения кандидатуры Ирины Юрьевны ПОДМАЗКОВОЙ на подтверждение полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия).

Будут рассмотрены кандидаты на должности мировых судей по следующим судебным участкам: № 32 Усть-Майского района, № 36 Эвено-Бытантайского района, № 47 и № 62 г. Якутска.

Далее на рассмотрение вносится проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О формировании Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)».

В блоке бюджетных вопросов планируется рассмотреть в первом чтении проекты республиканских законов: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2016 год» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2016 год» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)).

В режиме первого чтения депутаты примут решения по следующим законопроектам, инициированным Правительством республики,: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления городского округа, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»; «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения»; «О внесении изменений в статью 24.10 Земельного Кодекса Республики Саха (Якутия)».

В ходе ХХX (очередного) пленарного заседания будут рассмотрены в первом чтении следующие проекты законов, разработанные народными депутатами республики: «О внесении изменений в статью 2 и статью 17 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Главе Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И.Еремеева, П.П.Пинигина, А.И.Слепцова, С.А.Ларионова, О.В.Балабкиной, А.А.Кошукова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И. Еремеева, П.П. Пинигина, А.И. Слепцова, С.А. Ларионова); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И. Еремеева, П.П. Пинигина, А.И. Слепцова, С.А. Ларионова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И. Еремеева, О.В. Балабкиной, А.А. Григорьевой); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов В.А. Местникова, Д.В. Саввина, А.И. Корякина, В.М. Прокопьева); «О внесении изменения в статью 13.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.А. Кошукова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, А.Н. Атласовой).

Народные депутаты обсудят республиканский законопроект о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Чычымах муниципального образования «Амгинский наслег» Таттинского улуса.

В режиме второго чтения будут рассмотрены законопроекты: «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменения в статью 10.4 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»; «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)»; «О ветеранах труда Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)».

Также на пленарном заседании планируется обсудить и принять решения по следующим проектам постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн):
«Об отчете о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2016 год»; «Об отзыве законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 37 Закона Российской Федерации «О недрах» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; «Об отзыве законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Закона Российской Федерации «О недрах»; «О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года № 71-17-2017 на отдельные нормы Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1221-З № 1337-IV «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)»; «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О перевозке детей в Республике Саха (Якутия)»; «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Об обеспечении населения арктических и северных улусов социально значимыми продовольственными и промышленными товарами»; «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера»; «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; «О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2017 года»; «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Евсеева Матвея Николаевича».

Традиционно пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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