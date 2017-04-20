Александр Уаров внес предложения в план реализации «Народного контроля»

Координатор партийного проекта «Народный контроль» в Республике Саха (Якутия), председатель Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Уаров принял участие в работе селекторного совещания на тему реализации партпроекта «Народный контроль».

В режиме онлайн-совещания члены партии «Единая Россия» обсудили основные направления реализации партийного проекта «Народный контроль». В работе приняли участие федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной Думы, член Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кувычко, заместитель руководителя ЦИК Партии, руководитель управления проектной деятельности Максим Руднев, заместитель начальника управления организации контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов, представители Роспотребнадзора. На связь вышли 80 регионов страны.

Как отметила Кувычко, повестка партпроекта формируется, исходя из предложений граждан, и его основная цель — повышение качества жизни населения, что определяет актуальность и востребованность «Народного контроля». К главным задачам партпроекта относятся соблюдение действующего законодательства в сфере продовольственной политики, выработка механизмов для государственной поддержки добросовестных производителей и продвижения отечественной качественной, конкурентной, импортозамещающей продукции.

«Мы должны отталкиваться прежде всего от того, что интересно в наших регионах, должны слышать людей, а проект способен чутко реагировать на социальный запрос нашего общества», — сказала Кувычко.

Координатор партийного проекта в Республике Саха (Якутия) Александр Уаров отправил в адрес Кувычко ряд вопросов, среди которых возможность включения республики в перечень экспериментальных площадок по внедрению системы отслеживания цен на лекарственные средства, усиление связи между регионами, районами, городами и поселениями для обмена опытом, взаимодействия, совместной работы, как говорится «одним народным фронтом». Также народный депутат поставил вопрос увеличения количества обучающих семинаров, конференций для контролеров, в целях продуктивной и эффективной работы.

— Одним из важных аспектов в работе контролеров является проведение мониторинга и анализа не нарушив права юридических лиц, как говорится «не перейти черту». В связи с этим хотелось бы четко определить права и возможности народных контролеров, — отметил Александр Уаров.