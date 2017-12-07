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7 декабря 2017, 10:00
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Александр Уаров: «Рубль вызывает беспокойство»

В последнее время наблюдается коммерциализация образования, науки, культуры и здравоохранения, которые по законам экономики требуют господдержки. В нашем же государстве человек платит за все сам – от рождения до последних дней.

В богатых странах это не так: доля бюджетных затрат на образование, науку, культуру, здравоохранение в три-четыре раза больше, чем у нас.

Какую — то надежду дает федеральный бюджет 2018 года, который называют бюджетом роста (впервые за последние 5 лет). Во втором чтении дополнительно предусмотрено на образование, культуру, науку и здравоохранение по 10 млрд рублей.

За последние 2 года рекордное снижение инфляции, по итогам 2016 года рост цен составлял 15%, в этом – в 2 раза меньше.

Но есть одна опасность: если инфляция перерастет в дефляцию, наметившийся экономический рост в России прекратится. Тогда по показателям потребления на душу населения Россия в несколько раз  отстанет от стран Западной Европы. На сегодняшний день опыта борьбы с дефляцией у российского правительства не накоплено. Мы должны держать инфляцию на общемировом среднем уровне, тогда сможем стабилизировать рубль, сумеем сбалансировать бюджет. Прирост денежной массы будет относительно умеренным, будет происходить за счет экономического роста, развития производства и увеличения объема инвестиций.

По моим прогнозам, инфляция в 2018 году будет на уровне  4-5%, доллар будет стоить 64-68 рублей, один баррель нефти — 50-60 рублей.

За последние четыре кризисных года, могу сказать, мои прогнозы в основном сбылись.

На сегодняшний день многие страны мира перешли на прогрессивную шкалу налогообложения Россия еще не решилась на этот шаг, ссылаясь на то, что богатые не захотят делиться с бедными, будут бегать от налогов (а силовые надзорные органы, получается, не могут контролировать доходы богатых).

Если бы использовалась прогрессивная шкала налогообложения, то бюджет дополнительно получил бы 2-3 трлн рублей — огромные деньги, которые можно было бы направить на борьбу с бедностью.

Сегодня российские законы не делают различий между Черным морем и Северным Ледовитым океаном, Арктикой и Краснодарским краем. В итоге наши, северян, права, гарантированные Конституцией РФ, не обеспечиваются.

В Республике Саха (Якутия) в экстремальных условиях ведется скотоводство, коневодство, оленеводство. Мы не устраиваем митинги и демонстрации, не кричим, не выходим на улицы,  но просили бы одно у российских сенаторов: внести изменения в закон, вместо районного коэффициента ввести фиксированную климатическую дотацию за экстремальность независимо от заработной платы в размере 50 тысяч рублей в месяц, включая пенсионеров. Расчеты показывают, что больших расходов не потребуется, зато справедливость восторжествует. Мы все, президенты, министры, депутаты, санитарки, уборщицы – независимо от рангов и должностей – дышим одним воздухом, живем в одинаково экстремальных условиях, поэтому все должны получать одинаковую компенсацию за экстремальные климатические условия.

Якутия, несмотря на суровые природно-климатические условия, является стабильным, поступательно развивающимся субъектом России.

По основным показателям социально-экономического развития Республика занимает передовые позиции не только на Дальнем Востоке, но и в России. Например, по исполнению майских указов В.В. Путина Якутия занимает третье место после Татарстана и Московской области.

Я, как человек пенсионного возраста свое мнение могу выражать открыто, прямо. Я благодарен судьбе, что около 30 лет работаю рядом с Е.А. Борисовым и А.Н. Жирковым. На сегодняшний день Е.А. Борисов признанный лидер народа РС (Я), незаменимый Глава Республики, активный член команды В.В. Путина.

А.Н. Жирков как Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) пользуется большим авторитетом среди законодателей России, руководства Государственной Думы, Совета Федерации, жителей республики.

Мы живем в очень сложное время. Политическая турбулентность, волатильность рынка, флуктуационные колебания в экономике усложняют отношения в сфере государственного управления. Решение сложных задач, стоящих перед Северной Кореей, Америкой, Сирией и Украиной – это уравнение со многими неизвестными. В это сложное время В.В. Путин – незаменимый лидер, гарантия стабильности в России и в мире.

В своей республике мы должны сплотиться вокруг своего лидера Е.А. Борисова, опытного, профессионального, мудрого, решительного руководителя, патриота Якутии и России.

Александр Уаров, народный депутат РС (Я) пяти созывов, председатель контрольного комитета Ил Тумэн, первый заместитель председателя комитета по бюджету, финансам, налоговой и  ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

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