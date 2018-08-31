Александр Тарский поддерживает Народную программу Александра Саввинова: «Молодежь Якутска за Сан Саныча!»

«Я считаю, что наш город нуждается в программе, которую предлагает Александр Александрович. Необходимо усиленно озеленять нашу столицу, открывать новые детские площадки, спортивные объекты и лесопарки. Также требуется обновить коммунальные сети, инженерные инфраструктуры, внедрять новые технологии. При решении всех первоочередных проблем, которые ставит перед собой предвыборная программа Александра Саввинова, наш город станет еще лучше и комфортнее для проживания.

Считаю, что Александр Александрович – мудрый, ответственный и целеустремленный человек. Все эти качества характеризуют его успешным лидером и гармоничной личностью со стойкими жизненными и профессиональными установками. Думаю, что он сможет позаботиться о будущем города Якутска. Молодежь Якутска за Сан Саныча!», — говорит Александр Тарский, заместитель председателя республиканского общества «Осуохай».

Александр Саввинов большую часть своей жизни отдал Якутску, он стоял у истоков становления и развития местного самоуправления в Якутии. Его непосредственное участие в принятии основополагающих решений помогли сделать наш Якутск одним из крупнейших муниципалитетов Дальнего Востока.

Приоритеты Народной программы Александра Саввинова определили сами жители столицы. Идеи и предложения неравнодушных горожан легли в основу Народной программы развития Якутска. И она уже работает!