Александр Слоик: Уделите внимание обучению детей правилам энергобезопасности!

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!
ПАО «Якутскэнерго» обеспечивает электричеством и теплом жилой фонд и промышленные объекты нашей необъятной республики, без него существовать в современном мире невозможно. Но электричество может быть смертно опасным и, в первую очередь, для ДЕТЕЙ!
От себя лично и от многотысячного коллектива энергетиков обращаюсь к вам с просьбой: уделите внимание обучению детей правилам энергобезопасности и безопасного поведения вблизи действующих энергообъектов!
Энергетики активно занимаются профилактикой травматизма на энергообъектах: в рамках сотрудничества с Министерством образования и науки РС(Я) во всех школах республики проводятся занятия по энергобезопасности, через СМИ мы информируем население об опасности, которую могут нести энергообъекты, и о правилах безопасного поведения. Но самый эффективный способ обучения детей — это знания, полученные в семье.
Расскажите своим детям, как выглядят трансформаторные подстанции, линии электропередачи, теплотрассы, тепловые пункты, чем опасен электрический ток, горячая вода и пар. Объясните, как действовать в случае угрозы поражения током, кому об этом сообщить. Лично, своим примером, продемонстрируйте, как правильно пользоваться электроприборами и источниками высокой температуры. Ведь для всех нас крайне важно сформировать культуру безопасного поведения.
Напоминаю, что особую опасность энергообъекты представляют в период неблагоприятных погодных условий.
Соблюдайте несложные правила безопасности и расскажите о них детям:
- Нельзя проникать за ограждения трансформаторных подстанций.
- Нельзя срывать знаки электробезопасности с ограждений энергообъектов.
- Нельзя играть вблизи энергообъектов.
- Нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8-10 метров.
- При обнаружении оборванного провода следует удалиться от него «гусиным» шагом (передвижение, не отрывая ног от земли и друг от друга) и незамедлительно сообщить об этом взрослым, а также по телефону оперативно-диспетчерской службы энергетиков.
- Нельзя находиться на теплотрассах (есть риск обжечься) и играть на гаражах – там могут свисать провода линии электропередачи.
- Нельзя подниматься на опоры ЛЭП и организовывать отдых рядом с ними, особенно жечь костры.
- Нельзя закидывать и пытаться самостоятельно снять с ЛЭП удочки, воздушных змеев, скакалки и другие предметы, использовать рядом с энергообъектами «селфи-палки»;
- Нельзя прикасаться и подходить близко, не только к оборванным проводам, но и к предметам, которые находятся в их близи, например, к забору, гаражу, машине – они могут проводить ток.
Уважаемые взрослые! Участвуйте в обучении детей правилам энергобезопасности – от их соблюдения могут зависеть здоровье и жизнь.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.