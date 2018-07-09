Александр Слоик: Уделите внимание обучению детей правилам энергобезопасности!

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

ПАО «Якутскэнерго» обеспечивает электричеством и теплом жилой фонд и промышленные объекты нашей необъятной республики, без него существовать в современном мире невозможно. Но электричество может быть смертно опасным и, в первую очередь, для ДЕТЕЙ!

От себя лично и от многотысячного коллектива энергетиков обращаюсь к вам с просьбой: уделите внимание обучению детей правилам энергобезопасности и безопасного поведения вблизи действующих энергообъектов!

Энергетики активно занимаются профилактикой травматизма на энергообъектах: в рамках сотрудничества с Министерством образования и науки РС(Я) во всех школах республики проводятся занятия по энергобезопасности, через СМИ мы информируем население об опасности, которую могут нести энергообъекты, и о правилах безопасного поведения. Но самый эффективный способ обучения детей — это знания, полученные в семье.

Расскажите своим детям, как выглядят трансформаторные подстанции, линии электропередачи, теплотрассы, тепловые пункты, чем опасен электрический ток, горячая вода и пар. Объясните, как действовать в случае угрозы поражения током, кому об этом сообщить. Лично, своим примером, продемонстрируйте, как правильно пользоваться электроприборами и источниками высокой температуры. Ведь для всех нас крайне важно сформировать культуру безопасного поведения.

Напоминаю, что особую опасность энергообъекты представляют в период неблагоприятных погодных условий.

Соблюдайте несложные правила безопасности и расскажите о них детям:

Нельзя проникать за ограждения трансформаторных подстанций. Нельзя срывать знаки электробезопасности с ограждений энергообъектов. Нельзя играть вблизи энергообъектов. Нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8-10 метров. При обнаружении оборванного провода следует удалиться от него «гусиным» шагом (передвижение, не отрывая ног от земли и друг от друга) и незамедлительно сообщить об этом взрослым, а также по телефону оперативно-диспетчерской службы энергетиков. Нельзя находиться на теплотрассах (есть риск обжечься) и играть на гаражах – там могут свисать провода линии электропередачи. Нельзя подниматься на опоры ЛЭП и организовывать отдых рядом с ними, особенно жечь костры. Нельзя закидывать и пытаться самостоятельно снять с ЛЭП удочки, воздушных змеев, скакалки и другие предметы, использовать рядом с энергообъектами «селфи-палки»; Нельзя прикасаться и подходить близко, не только к оборванным проводам, но и к предметам, которые находятся в их близи, например, к забору, гаражу, машине – они могут проводить ток.

Уважаемые взрослые! Участвуйте в обучении детей правилам энергобезопасности – от их соблюдения могут зависеть здоровье и жизнь.