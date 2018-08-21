Александр Слоик: У якутских энергетиков опыта в работе больше, чем у иностранных коллег

На днях в лагере «Энергетик», где проходил семинар Молодежного объединения Якутскэнерго, состоялась встреча с генеральным директором компании Александром Слоиком.

Общение показало – молодежь очень погружена в работу, любит ее, и ребят волнует все: изменения, планы – производственных вопросов задали много.

Например, сотрудников ГРЭС очень интересовало дальнейшее развитие новой станции. Генеральный директор подробно рассказал о планах строительства второй очереди ГРЭС-2, обратил внимание на импортное оборудование, установленное на новом энергообъекте, – для работы на нем необходимы определенные знания и навыки, и у наших специалистов с этим все в порядке.

А молодёжь якутской ТЭЦ была обеспокоена грядущим слиняем с ОАО «Теплоэнергия» в единое теплоснабжающее предприятие Якутска и тем, как это отразится на персонале. Александр Степанович подробно объяснил, зачем это необходимо, как будет проходить процесс объединения. Он уверил, что это не повлечет за собой сокращения штата.

Инженер отдела транспорта и перевозок Андрей Бабиков был озадачен возможностью поездки заграницу для обмена опыта с коллегами. Уточнил, что раньше такая практика в компании существовала и спросил, планирует ли нынешний руководитель возобновить ее. На этот вопрос директор Якутскэнерго с гордостью сказал, что у наших энергетиков намного больше опыта, «ведь в суровых климатических условиях Якутии мы обеспечиваем теплом и светом даже арктические районы. Поэтому лучше приглашать заграничных коллег, чтобы делиться с ними своим опытом».

Молодые работники воспользовались возможностью задать генеральному директору и личные вопросы. Так они узнали, что Александр Степанович любит зеленый цвет, очень ценит классическую литературу, а из современников читает Евгения Гришковца. По субботам готовит драники и любит печь домашний хлеб. А самые лучшие фильмы, по его мнению – это советская классика.

Неформальная встреча закончилась обедом, где за общим столом молодые энергетики и руководство компании продолжили разговоры по душам.