Александр Слоик благодарит за поддержку

Я очень рад видеть сегодня эти результаты. Но не просто потому, что это победа. А, в первую очередь потому, что и понимаю, и чувствую, что за цифрами стоят реальные живые люди. И теперь я точно знаю, что они поддерживают меня и я не один на том большом пути, который нам предстоит. Признаюсь, это очень приятно. Но также это и большая ответственность. Я не имею права подвести этих людей. И я буду стараться сделать все возможное и невозможное тоже, чтобы жизнь в округе, да и в целом в республике, стала для жителей комфортнее и счастливее!

Спасибо огромное всем, кто был со мной эти месяцы, всем, кто поверил в меня и, конечно всем тем, кто пойдет дальше рядом со мной!

С благодарностью, всегда Ваш Александр Слоик.