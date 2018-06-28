Александр Силин выдвинулся на пост главы Якутии

Нерюнгринский депутат стал кандидатом от партии социальных реформ

Депутат Нерюнгринского районного совета Александр Силин представил в ЦИК документы о выдвижении на пост главы Якутии. Кандидата выдвинула «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу», сообщает ЯСИА.

Напомним, ранее «Единая Россия» определила кандидатов на праймериз в преддверии выборов главы региона: ими стали врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, руководитель исполкома Якутского регионального отделения ОНФ Валерий ЛЮТЫЙ и председатель профсоюза студентов СВФУ, депутат Ил Тумэна Александр СУСОЕВ. Первым кандидатом, который подал в ЦИК заявление, стал лидер якутского отделения ЛДПР Гаврил Парахин.

О выдвижении на выборы главы Якутии так же заявил Алексей ЛАПТЕВ, региональный лидер партии «Родина».

КПРФ выдвинула на выборы главы Виктора ГУБАРЕВА, вице-спикера Ил Тумэна и регионального лидера коммунистов.

Досрочные выборы главы республики состоятся 9 сентября 2018 года. Также в единый день голосования якутянам предстоит выбрать мэра Якутска, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Гордумы столицы, 15 глав районов, 17 глав поселений, депутатов 23 районных и 7 поселенческих советов.