Александр Саввинов: Защищать Родину, дом и семью – святой долг каждого мужчины

С Днем защитника Отечества!

Уважаемые жители и гости Якутска!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы отдаем дань уважения всем тем, кто избрал для себя трудную и почетную профессию – служить Отчизне. Во все времена военная служба была делом чести, школой мужества и самоотверженности, верности долгу. Этот праздник объединяет ветеранов Великой Отечественной, участников военных конфликтов и тех, кто сегодня несет свою нелегкую службу. Ежегодно ряды вооруженных сил Российской Федерации пополняют сотни призывников из столицы нашей республики, которым доверено самое дорогое – защита Родины. Мы уверены, что они с честью и достоинством исполнят свой долг, ведь Якутия всегда гордилась своими воинами, беззаветно преданными своей стране.

Вместе с тем, 23 февраля является праздником для всех настоящих мужчин, для кого честь и долг не пустые слова, кто правильно воспитывает подрастающее поколение, честно трудится во благо родного края, оберегают мир и покой в своих семьях, обеспечивая уверенность в завтрашнем дне. Ведь защищать Родину, дом и семью – святой долг каждого мужчины.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам здоровья и счастья, любви и мира, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях во благо Отечества! Пусть над нами всегда будет мирное небо!