Александр Саввинов: Запуск нового водозабора в Якутске — событие исторической значимости

Запуск нового водозабора Якутска — историческое событие, которое повлияет на качество жизни тысяч горожан. Об этом по итогам участия в торжественной церемонии открытия водозаборных и водоочистных сооружений заявил председатель Гордумы Александр Саввинов.

«Качество жизни горожан напрямую связано с качеством питьевой воды. Все мы знаем, что жидкость, которая течет из наших кранов осенью и весной, вызывает много нареканий от жителей. Это справедливое недовольство. Действующий до сегодняшнего дня водозабор работает с 1972 года и с тех пор ни разу не модернизировался. К тому же его проектная мощность составляет всего лишь 60 тысяч кубометров в сутки, в то время как в зимнее время года Якутску в день нужно 77 тысяч кубометров воды. Запуск нового водозабора — событие значимость которого сложно переоценить, ведь оно повлияет на жизнь 300 тысяч человек в столице и в Жатае», — сказал Александр Саввинов.

Он также подчеркнул, что необходимо продолжать дальнейшую модернизацию магистральных и внутриквартальных водопроводных сооружений:

«Мы должны стремиться к тому, чтобы качество воды было максимально приближено к идеальному по всем установленным нормам. Однако уже в эти дни горожане почувствуют позитивные изменения. Благодаря современным технологиям, использованным при строительстве, мы уйдем от опасной хлорной очистки воды».

Напомним, строительство новых водозаборных и водоочистных сооружений Якутска началось в 2012 году по инициативе правительства республики. Производительность объекта составляет 110 тысяч кубометров в сутки.

Реализация проекта стала возможна благодаря совместной работе министерства ЖКХ и энергетики региона, АО «Водоканал» города Якутска, генерального подрядчика Тахал Консалтинг Инжиниирз Лимитед и Инженер проекта, а также ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг».