Александр Саввинов: Ысыах наполнен глубоким философским смыслом

23 июня под звуки священного алгыса в Центральном тусулгэ состоялось торжественное открытие Ысыаха Туймаады – 2018. Участие в мероприятии приняли врио главы Якутии Айсен Николаев, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, и.о. главы города Якутска Дмитрий Садовников, а также председатель российско-японского «Дискуссионного клуба» Палаты советников Парламента Японии, министр по вопросам экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко.

Для гостей по традиции провели девять священных обрядов: обряды очищения, окуривания тюсюлгэ, привязывания салама с цветными ленточками, поклонения Священному огню, верхним божествам, кумысопития и обряд поклонения «Дьөһөгөй Айыы» — покровителю, дарующему лошадей, священных животных для народа саха.

Открывая Ысыах Туймаады ритуалом кумысопития, Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов обратился к якутянам с приветственной речью, где отметил, что Ысыах наполнен глубоким философским смыслом:

«Ысыах соединяет прошлое, настоящее и будущее, являясь ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций народа Саха, данью уважения к культурным, историческим и духовным ценностям наших предков. Наш традиционный праздник в дни солнцестояния в честь божеств айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом благопожелания всему сущему, из поколения в поколение несет в себе свет человеческой доброты и радость жизни, Ысыах Туймаады традиционно становится не только проводником в деле сохранения и продолжения национальных традиций и обычаев, но и сплачивает многовековой дружбой людей самых разных национальностей. Пусть всеми любимый праздник Ысыах укрепит в наших сердцах веру в светлое будущее, подарит всем счастье и благополучие, поселит в сердцах доброту, радость и любовь, а Алгыс благословит всех нас на свершение новых добрых поступков! Мира и добра вам и вашим близким!». — сказал Александр Саввинов, а после совершил церемонию кумысопития, окропив землю священным напитком, и тем самым официально открыв Ысыах Туймаады.

Врио Главы РС (Я) Айсен Николаев обратился к гостям Ысыаха с благодарственной речью, в которой отметил, что за годы его работы в Окружной администрации города благодаря совместной работе с жителями столицы Якутск преобразился:

«Я выражаю благодарность жителям Якутска за ту поддержку, которую я всегда чувствовал в своей работе. Президент нашей страны Владимир Путин наделил меня обязанностью исполняющего главы нашей республики во благо нашей республики, во благо каждому из якутян. Вы всегда будете мне опорой. Мы вместе будем делать все, чтобы наша республика развивалась более серьезными темпами. Мы вместе сделаем нашу республику лучшим регионом нашей страны, где люди будут жить богато и счастливо»,- сказал он.

В торжественном открытии участие приняли свыше 15 000 человек. Первый день празднования Ысыаха традиционно завершился Осуохаем Туймаады — тысячи участников праздника закружились в круговом танце народа саха. После официального открытия якутяне приняли участие в насыщенной культурной программе. На местности Ус Хатын прошло 111 программ на 20 площадках.

Ысыах Туймаады посетили гости из самых различных городов России, в том числе и зарубежные гости. В тусулгэ Якутской городской Думы состоялся прием Председателя Александра Саввинова делегации из Брянска, Улан-Удэ и города Хэйхэ (КНР), а также депутатов представительных органов и глав муниципальных образований республики. Утром 25 июня более тысячи якутян встретились в месте проведения Ысыаха, чтобы встретить солнце. Алгысчыт произнёс слова благословения, после чего собравшиеся протянули руки к солнцу, чтобы зарядиться энергией, следуя традициям предков.

Вместе с гостями праздника и жителями Якутии участие в церемонии принял врио главы республики Айсен Николаев и Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов. Согласно древним верованиям, обряд очищает участников от плохой энергии и заряжает силой на весь год.