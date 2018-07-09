Александр Саввинов убедительно выиграл праймериз

8 июля в Якутске прошел праймериз по определению кандидатуры для выдвижения от «Единой России» на досрочные выборы мэра Якутска, которые состоятся 9 сентября.
Официальных данных пока нет. Однако источник SakhaLife сообщает, что всего в праймериз приняло участие 13 695 выборщиков, что составляет 7,57% от общего количества избирателей города Якутска (по состоянию на 1 июля 2018 года).
По предварительным данным голоса распределились следующим образом:
1. САВВИНОВ Александр Александрович — 11 631 голос (85,00%);
2. ЛАДИКОВ Евгений Александрович — 1 571 голос (11,48%);
3. ПЕТРОВ Андрей Владимирович — 1 421 голос (10,38%).
Таким образом, «Единая Россия» опредлила кандидата, которого выдвинет на досрочные выборы мэра Якутска. Им стал Александр САВВИНОВ, председатель Якутской городской Думы.
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