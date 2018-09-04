Александр Саввинов: У депутатов Гордумы государственный подход всегда преобладал над партийным 

На этой неделе состоится последнее заседание третьего созыва Якутской городской Думы. Как отметил в ходе рабочей встречи с профсоюзным активом столицы председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, депутаты при принятии решений всегда руководствовались в первую очередь интересами населения.

«В нынешнем созыве работают представители пяти политических партий. Когда третий созыв только сформировался, многие считали, что конструктивной деятельности не получится, каждый будет тянуть одеяло на себя. Я не скрываю, были споры по многим вопросам, это нормально и правильно, когда высказываются и обсуждаются различные взгляды на ту или иную проблему. Но дискутировали исключительно на стадии подготовки проектов, а при принятии окончательного решения высказывали единодушие. Это говорит о том, что государственный подход преобладает над партийным. Депутаты всегда понимали, какие проблемы стоят перед городом, так как активно работали «на земле», в постоянном контакте с населением», — сказал Александр Саввинов.

По его словам, достижения и успехи столицы не в последнюю очередь связаны с тем, что удалось выстроить конструктивный диалог с Окружной администрацией города Якутска:

«Законодательная и исполнительная власть работали вместе над реализацией ключевых направлений. Благодаря этому мы первыми на Дальнем Востоке приняли Стратегию развития до 2032 года, сохраняем лидирующие позиции в ДФО по вводу жилья, ежегодно наращиваем объемы строительства дорог, социальных и культурных объектов. Но особо хочу отметить, что повысился уровень самосознания горожан. Это доказывает в том числе активное участие жителей «Народном бюджете», благодаря которому реализован уже 171 социальный проект, а также активная деятельность некоммерческих организаций, общественных советов в пригородах и округах Якутска».

Саввинов подчеркнул, что сейчас важно уделить особое внимание взаимодействию между муниципальной, региональной и федеральной властями.