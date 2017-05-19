Александр Саввинов: «Совместными усилиями — за комфортный Якутск»  

Начиная с этого года, город Якутск участвует в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого проекта городу выделяются денежные средства из федерального бюджета, которые будут направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и создание общественных пространств.

О приоритетном проекте, инициированном партией «Единая Россия», о реализации проекта в городе Якутске, рассказывает председатель Якутской городской думы, секретарь Якутского местного отделения ЯРО ВПП «Единая Россия» Александр САВВИНОВ.

— Александр Александрович, расскажите о проекте «Городская среда» и как Якутск стал участником этого проекта?

— Тема благоустройства, безусловно, волнует каждого жителя нашей страны. Отвечая на этот запрос общества, партией «Единая Россия» началась реализация проекта «Городская среда». Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ инициировали выделение в рамках федерального бюджета в 2017 году 20 миллиардов рублей на благоустройство дворов и общественно значимых городских пространств.

Городу Якутску из этих средств выделили 141 миллион рублей, из них 70 процентов денежных средств пойдет на благоустройство дворовых территорий, 30 – на обустройство общественных пространств.

По этому поводу 24 марта была созвана внеочередная сессия Якутской городской Думы, на которой депутаты единогласно приняли поправки бюджета на 2017 год, чтобы учесть выделенные денежные средства.

Данный партийный проект по созданию современной городской среды – это хорошая дополнительная возможность благоустроить наш город с привлечением самих горожан. До 2022 года должны быть благоустроены практически все дворовые территории, прилегающие к многоквартирным жилым домам.

При этом стоит отметить, что обязательным условием участия в программе является проведение общего собрания собственников жилья. В целом, реализация проекта предполагает наличие активной гражданской позиции жильцов.

Учитывая важность данного партийного проекта, в Якутском местном отделении партии решением местного политсовета мы определили координатора этого проекта на территории города Якутска. Им стал член фракции партии «Единая Россия» в Якутской городской Думе, председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии Сергей ЧЕРНЫХ, под руководством которого была создана Общественная комиссия по реализации проекта, куда вошли представители партии «Единая Россия», архитекторы, общественные объединения и представители муниципалитета.

Члены комиссии рассмотрели все представленные заявки, которых оказалось более 120. Сейчас уже можно определенно сказать, что в 2017 году будут благоустроены от 40 до 50 дворов. Остальные дворы, не попавшие в перечень в соответствии с критериями отбора, комиссия будет распределять под благоустройство на следующие годы с 2018 по 2022 годы. По общественным зонам поступило 13 заявок на участие в программе; определены приоритетные заявки: это обустройство зоны озера Талое и сквер Учителя, который будет находиться за улицей Ярославского и выходить на улицу Кулаковского.

Отрадно, что население Якутска активно включилось в совместную работу с предложениями о видах работ, о перечне дворов. Это говорит о наличии активной гражданской позиции, ведь именно благодаря совместным усилиям мы сможем сделать Якутск более комфортным для проживания.

Нужно отметить, что все члены Местного политсовета являются координаторами партийных проектов, которых на территории города Якутска реализуется 28. Помимо проекта «Городская среда», это и «Народный контроль», и «Детские сады – детям», и «Чистая вода», и многие другие.

Ежемесячно на каждом заседании политсовета мы заслушиваем информацию о ходе реализации каждого проекта. Если необходимо, принимаем решение об усилении работы по тому или иному направлению.

Надо отметить, что благодаря реализации партийных проектов, предвыборная программа, с которой шли кандидаты от партии «Единая Россия» в Якутскую городскую Думу, на сегодняшний день практически реализована. По отдельным направлениям, например, по вводу жилья, план перевыполнен. В 2016 году было введено 374 тыс. кв. метров жилья, что на 174 тыс. кв. метров превышает плановые показатели.

Конечно же, все партийные проекты реализуются, в том числе, при помощи и поддержке фракции партии «Единая Россия» в Якутской городской Думе. Члены фракции рассматривают все необходимые вопросы, касающиеся реализации проектов, обеспечивают необходимое финансирование в бюджете и осуществляют контроль над дальнейшим исполнением.

— Насколько актуальна для нашего города проблема благоустройства? Ведь некоторые могут заявить, мол, какое тут благоустройство, когда нормальных дорог нет?

— Проблема благоустройства города Якутска впервые была озвучена еще первым созывом депутатского корпуса Городского Собрания депутатов в 2005 году. Именно благодаря проведенной тогда работе начал решаться вопрос благоустройства внутридомовых территорий, была принята соответствующая муниципальная программа и выделены средства из местного бюджета.

Сегодня формирование комфортной среды проживания является одной из важных задач, направленной на повышение качества жизни населения, рост экономики и обеспечение безопасности наших горожан.

Важно отметить, что именно жители определяют, каким они хотят видеть свой двор, проект не будет реализован без согласования жильцов того или иного многоквартирного дома.

Благоустройство города является не менее приоритетным вопросом, чем ремонт дорог и строительство детских садов или школ. Ведь каждый двор – это среда обитания. Каждый человек хочет, чтобы было комфортно не только в квартире, но и в подъезде, во дворе, вокруг дома, чтобы можно было спокойно прогуляться с детьми, позаниматься спортом, чтобы машины парковались на отведенных площадках, а не на тротуарах, чтобы было больше зелени, мест для общения и отдыха. Чем город удобнее для жизни, тем динамичнее он развивается, тем лучше живут люди.

— Как часто выходят горожане с предложениями посодействовать, помочь им облагородить свои территории?

— Стоит отметить, что из года в год активность наших горожан возрастает. Уже третий год на территории города Якутска реализуется проект «Народный бюджет», в рамках которого каждый житель может подать заявку на софинансирование своего проекта, направленного на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий и строительство социально значимых объектов.

В рамках «Народного бюджета» горожане часто представляют проекты, в том числе, по благоустройству своих дворов, установке детских и спортивных площадок, озеленению территорий.

В процессе реализации партийного проекта «Городская среда» мы в очередной раз убедились в активности жителей нашего города, в краткие сроки были организованы собрания жильцов, приняты решения о видах работ и созданы дизайн-проекты по благоустройству дворов.

Сегодня совместно с населением мы должны стремиться к качественному преобразованию городской среды, к созданию экологичных общественных пространств, к тому, чтобы горожане берегли то, что будет создано с их участием.