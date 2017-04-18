Александр Саввинов: «Служить людям, среди которых живешь»

Пятый год, начиная с 2013 года, 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. В этот день по старому стилю в 1785 году Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам Российской империи, первый акт российского законодательства о местном самоуправлении.

В этом году мы отмечаем 195-летие представительных органов г. Якутска. В далеком 1822 году в ходе реформы Сперанского были приняты новые законы, согласно которым Якутску полагалась такая форма общественного управления, как городская общая и шестигласная думы, состоящая из гласных 6 сословий. С этого началось самоуправления в нашем городе. С того времени прошло почти два века, но и сегодня местное самоуправление определяет повседневную жизнь жителей Якутска.

Местное самоуправление – это наиболее близкий людям уровень власти, который решает вопросы местного значения, конкретно отвечает за качество жизни граждан. И главной составляющей успеха в работе органов МСУ по-прежнему остаются кадры – честные, искренние, болеющие душой за свою малую родину, отстаивающие его интересы профессионалы. К ним первым приходят люди со своими просьбами и инициативами, от них требуют решений проблем местной жизни. Нет более почетной и сложной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.

День местного самоуправления – это и праздник всех жителей, которые активно участвуют в жизни своего муниципального образования. С каждым годом роль и значение местного самоуправления неуклонно возрастает, меняется менталитет людей, растут их сознательность и ответственность. Благодаря совместной работе жителей, окружной администрации и депутатского корпуса, наша столица динамично развивается. Мы строим новые детские сады, дороги, школы, жилые дома, укрепляем экономический и инвестиционный потенциал города Якутска. Очень важно, что в этой работе активное участие принимают сами жители.

Сегодня власти города работают единой и слаженной командой: и исполнительная, и представительная, и контрольная. И это позволило добиться запланированных показателей по приоритетным направлениям в прошлом году, несмотря на сложившуюся непростую экономическую ситуацию. В этом большая заслуга главы городского округа Айсена Николаева, который сумел объединить власть и общество для решения общегородских проблем, а так же сказались настрой на совместную эффективную работу, который проявили депутаты третьего созыва Якутской гордумы. Конструктивное взаимодействие достигнуто общими усилиями, что, кстати, не всегда удавалось в предыдущие годы. Надо ли говорить, как это повышает результативность и оперативность работы городской власти, которой не мешают партийные противоречия, личные амбиции, конфликтные ситуации.

Отдельно отметим представительские функции Якутской городской Гордумы, являющейся несомненным лидером республиканского муниципального сообщества. Представительный орган г. Якутска установил прочное взаимодействие с Союзом представительных органов муниципальных образований Российской Федерации и Всероссийским советом местного самоуправления, с представительными органами других регионов и стран.

Сотрудничество с ВСМС дает возможность членам его Якутского регионального отделения получить выход на федеральный уровень. Якутская делегация с успехом представила свои проекты на выставке лучших муниципальных практик России, Кульминационным итогом стало награждение победителей в Совете Федерации. Из поданных 34 заявок, 3 заявки от городского округа «город Якутск» (теплая автобусная остановка, краудсорсинговый интернет-портал «OneClickYakutsk», социальный центр помощи семьям «Тэрчи») заняли первое место в своих номинациях, а заявка городского округа «Жатай» (квартал энергоэффективных домов) получила диплом 3 степени. Мы и дальше будем участвовать в этом федеральном конкурсе.

Так же плодотворно развивается межмуниципальное сотрудничество внутри республики. Регулярные выездные семинары под эгидой ВСМС в улусах республики стали площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов местного самоуправления, знакомства с нововведениями в законодательстве для депутатов районных и поселенческих советов. Проблем и трудностей в работе муниципалитетов много, поэтому так актуально и востребовано сотрудничество и взаимопомощь в рамках ВСМС и Ассоциации представительных органов МО РС(Я), и Якутская гордума берет на себя важную миссию, фактически направляя и координируя эту деятельность.

Недавно состоялся первый съезд депутатов представительных органов Республики Саха (Якутия), цель которого стало повышение роли и статуса представительных органов, притом, именно в развитии республики. Не зря говорят: «Сильные муниципалитеты – сильная страна». Съезд стал площадкой на обсуждения самых актуальных вопросов местного самоуправления. Якутская городская Дума выступила организатором «круглого стола» «Актуальные вопросы организации деятельности представительного органа», в работе которого приняли участие делегаты от всех 34 муниципальных районов и 2 городских округов республики.

В частности, говорили о проблеме отсутствия в муниципальных районах специалистов по обеспечению деятельности представительного органа, а также руководителей представительного органа на освобожденной основе. Якутской городской Думой в прошлом году был инициирован законопроект по внесению изменений в Реестр муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Якутии. Он был направлен на дальнейшее создание аппаратов представительных органов, этим законом в представительных органах муниципальных районов и городских округов предусмотрены две дополнительные должности. Данная инициатива была принята Государственным Собранием (Ил Тумэн).

Сегодня 226 из 234 поселений имеют свой представительный орган, в остальных восьми вопросы местного значения решает сход населения. И почти в 80 % случаях главы совмещают свою должность с должностью руководителя представительного органа. По моему мнению, разделение ветвей власти должно быть, исходя из их полномочий. Глава не должен совмещать свою должность с должностью руководителя представительного органа. На мой взгляд, везде должна быть вариативность, именно сами депутаты, совместно с исполнительной властью, должны инициировать и внести изменения в свой Устав и таким образом решить этот вопрос.

В-третьих, достаточно остро стоит вопрос о предоставлении сведений о доходах депутатами представительных органов сельских поселений, что вызывает определенные сложности, особенно на севере. Если сведения не предоставлены, это служит основанием для того, чтобы прекратить полномочия депутата. По нашим данным, из 3378 депутатов не сдали декларацию порядка 9-10 %, а это порядка 306 человек. Эти и другие наболевшие проблемы вызвали дискуссию, были выработаны рекомендации съезда, направленные на их решение.

В рамках съезда прошла традиционная Спартакиада представительных органов местного самоуправления, которая стартовала в 2010 году по инициативе Якутской городской Думы. Депутиада, как ее стали называть, стала по-настоящему популярной в республике, число ее участников с каждым годом растет, в этом году в ней участвовало 26 команд вместе с командой Ил Тумэна. Это отличная возможность не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и развивать командный дух, укреплять партнерские связи депутатов всех уровней нашей необъятной республики.

Накануне нашего профессионального праздника хочу сказать слова глубокой признательности своим коллегам – сотрудникам органов местного самоуправления, депутатам всех муниципальных образований за их нелегкий, но столь необходимый для их земляков труд! Крепкого здоровья, оптимизма, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов новых идей и возможностей для их воплощения!