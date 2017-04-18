АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
ПОГОДА
-1
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  55.98
 59.61
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.04.2017, 20:02
Республика
Эксклюзив
Арбитраж отменил контракт администрации Вилюйского улуса с подрядчиком-любимчиком
18.04.2017, 18:41
Сахалыы
«Саха сиригэр идэтийбит искусствоны төрүттээччи» киинэ-уруок сүрэхтэннэ
18.04.2017, 18:35
Столица
Год Добра: активная молодежь провела уборку на территории объекта культурного наследия
18.04.2017, 18:26
Столица
В Якутске проходит Всероссийская декада подписки
18.04.2017, 18:17
Столица
В Якутске начинаются субботники по санитарной очистке
18.04.2017, 18:17
Спорт
 От побед в спорте – к победам в бизнесе!
18.04.2017, 18:10
Столица
В округах и пригородах Якутска завершается прием заявок на благоустройство дворовых территорий
18.04.2017, 18:03
Экономика
В Якутии приступили к реализации соглашения с «РусГидро»
18.04.2017, 18:03
Столица
В Якутске награждены победители конкурса детских рисунков «Мой двор»
18.04.2017, 17:48
Столица
Александр Саввинов: «Служить людям, среди которых живешь»
18.04.2017, 17:36
Общество
«Железные дороги Якутии» пополнилась новыми кадрами
18.04.2017, 17:33
Республика
Администрация и депутаты Жиганского района скорбят…
18.04.2017, 17:27
Политика
Федот Тумусов честно признался, что он будет лоббировать
18.04.2017, 17:24
Столица
Воркшоп, или Как нам обустроить Якутск!
18.04.2017, 17:18
Происшествия
Китаянка, обвиняемая в краже якутского бриллианта, признала свою вину
18.04.2017, 17:07
Политика
ЕР в 2016-м помогла получить жилье 30 тысячам «обманутым дольщикам»
18.04.2017, 17:03
Происшествия
Полицией разыскивается без вести пропавшая
18.04.2017, 16:57
Желток
«Аве Мега Дискотека» — самое убойное мероприятие этой весны
18.04.2017, 16:50
Столица
 В Якутске обсужден законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»
18.04.2017, 16:46
Культура & Образование
Юнкоры могут принять участие в конкурсе на лучшую статью
18.04.2017, 16:34
Культура & Образование
Андрей Геласимов: Якутия меня не отпускает!
18.04.2017, 16:26
Экономика
День открытых дверей в Агентстве инвестиционного развития
18.04.2017, 16:19
Экология
Увеличилось количество рейдов и выявление нарушений
18.04.2017, 16:05
Происшествия
Пренебрегая родственными узами…
18.04.2017, 15:53
Общество
Видео
Лучший подарок предлагает команда видеопрофессионалов «Кэмвидео» — семейный фильм!
18.04.2017, 15:49
Столица
В Якутске сносят аварийное жилье и строят новые дома
18.04.2017, 15:25
Столица
«Якутскэнерго» призывает СОТы рассчитаться с долгами 
18.04.2017, 15:02
Культура & Образование
 Создание энциклопедии Олонхо выходит на завершающий этап
18.04.2017, 14:54
Экономика
Госалкогольконтроль открывает двери предпринимателям Якутии
18.04.2017, 14:49
Спорт
В Алдане прошли заключительные матчи района по мини-футболу
18.04.2017, 14:43
Культура & Образование
Афиша
«Игра жизни» на сцене АГИКИ
18.04.2017, 14:41
Происшествия
В Якутии истязали школьницу
18.04.2017, 14:38
Красота & Здоровье
Нейрохирурги, вы — боги!
18.04.2017, 14:23
Спорт
В Тулагино-Кильдямском наслеге состоялись соревнования по стендовой стрельбе и спортингу  
18.04.2017, 14:00
Политика
Конституционный суд Якутии ответил Марфе Филипповой, что нужно предпринять, чтоб лишить депутата мандата
18.04.2017, 13:37
Экономика
Ярмарка вакансий: Найди хорошую работу!
18.04.2017, 12:35
Красота & Здоровье
Фотофакт
Наши в Первопрестольной: стилист и самая яркая модель
18.04.2017, 11:59
Культура & Образование
Афиша
Лариса Гергиева и солисты Академии молодых оперных певцов в Якутске!
18.04.2017, 11:55
Путешествия
Отель «Море» – это один из лучших Cпа-курортов Южного берега  Крыма
18.04.2017, 11:30
Столица
В Якутске прошел рейд по соблюдению правил благоустройства
18.04.2017, 11:27
Культура & Образование
“Бичик” кинигэлэрин биһирии ааҕыҥ！
18.04.2017, 11:26
Республика
Для удобства клиентов касса по оплате взносов на капремонт работает без обеда
18.04.2017, 11:19
Происшествия
В Якутске осудили организатора канала наркотиков
18.04.2017, 10:28
Культура & Образование
Афиша
«Выдающемуся мастеру посвящается». Концерт виолончельной музыки
18.04.2017, 9:42
Культура & Образование
Эксклюзив
Сенсация
Марк Жирков написал еще один балет – «Якутия»?
18.04.2017, 9:20
Общество
«Лига отцов Якутии» получила высокую оценку в Москве
18.04.2017, 9:18
Финансы
Дмитрий Патрушев встретился с Юрием Коковым
18.04.2017, 9:06
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
18.04.2017, 7:48
Экономика
Геологическая служба рудника «Нерюнгри» открыла сезон полевых работ
18.04.2017, 0:34
Культура & Образование
Эксклюзив
Москва: Якутянка отличилась на Всероссийском конкурсе учебного рисунка и живописи
17.04.2017, 20:46
Политика
Утвержден проект повестки XXVIII сессии Ил Тумэна
17.04.2017, 20:33
Общество
Вилюйское землячество открестилось от Петра Петрова, поддержавшего скандальную стройку Петросяна
17.04.2017, 20:06
Столица
Год добра: инклюзивный ансамбль «Ил-Дэгэй» отметил 5-летие
17.04.2017, 19:30
Столица
Год добра: Совет отцов города Якутска организовал акцию «Доброе сердце»
17.04.2017, 19:03
Происшествия
55-летняя якутянка изнасилована молодым человеком на рабочем месте
17.04.2017, 18:58
Финансы
Кредиты для малого и среднего бизнеса от 9,6%
17.04.2017, 18:39
Политика
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал акции якутян в его поддержку
17.04.2017, 18:30
Культура & Образование
В СВФУ начнется подготовка специалистов по клеточным технологиям
17.04.2017, 18:28
Красота & Здоровье
Фотофакт
Якутская модель украсит обложку журнала ELLE
17.04.2017, 18:16
Культура & Образование
Лучшие инженерные умы будущего республики собрались в «Сосновом бору»
17.04.2017, 18:07
Культура & Образование
Афиша
Приглашаем на концерт органной музыки от Филармонии Якутии
17.04.2017, 18:05
Политика
Резонанс
Афанасий Максимов: Я организую свой митинг!
17.04.2017, 18:02
Экология
Весенний мониторинг белого медведя завершен
17.04.2017, 17:52
Культура & Образование
Я Готов Стать Хозяином Арктики!
17.04.2017, 17:51
Столица
Фестиваль детского творчества «Город, доброжелательный к детям»
17.04.2017, 17:47
Республика
Изменился порядок оформления индивидуальных жилых домов
17.04.2017, 17:42
Общество
Совместный День здоровья энергетиков и Мохсоголлохского детдома
17.04.2017, 17:40
Общество
Чукчи Якутии выбрали нового лидера
17.04.2017, 17:18
Спорт
Экстра
Возвращение Чемпиона: Иван Белолюбский сбрасывает 20 кг и 20 лет
17.04.2017, 17:13
Республика
Работа Счётной палаты стала основанием для прокурорских проверок
17.04.2017, 16:55
Культура & Образование
Якутские школьники заняли II место на Экофоруме в Салехарде
17.04.2017, 16:49
Экономика
Россельхозбанк в 1,4 раза увеличил кредитование сезонных работ
Архив новостей
Столица
18 апреля 2017, 17:48
116

Александр Саввинов: «Служить людям, среди которых живешь»

Пятый год, начиная с 2013 года, 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. В этот день по старому стилю в 1785 году Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам Российской империи, первый акт российского законодательства о местном самоуправлении.

В этом году мы отмечаем 195-летие представительных органов г. Якутска. В далеком 1822 году в ходе реформы Сперанского были приняты новые законы, согласно которым Якутску полагалась такая форма общественного управления, как городская общая и шестигласная думы, состоящая из гласных 6 сословий. С этого началось самоуправления в нашем городе. С того времени прошло почти два века, но и сегодня местное самоуправление определяет повседневную жизнь жителей Якутска.

Местное самоуправление – это наиболее близкий людям уровень власти, который решает вопросы местного значения, конкретно отвечает за качество жизни граждан. И главной составляющей успеха в работе органов МСУ по-прежнему остаются кадры – честные, искренние, болеющие душой за свою малую родину, отстаивающие его интересы профессионалы. К ним первым приходят люди со своими просьбами и инициативами, от них требуют решений проблем местной жизни. Нет более почетной и сложной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.

День местного самоуправления – это и праздник всех жителей, которые активно участвуют в жизни своего муниципального образования. С каждым годом роль и значение местного самоуправления неуклонно возрастает, меняется менталитет людей, растут их сознательность и ответственность. Благодаря совместной работе жителей, окружной администрации и депутатского корпуса, наша столица динамично развивается. Мы строим новые детские сады, дороги, школы, жилые дома, укрепляем экономический и инвестиционный потенциал города Якутска. Очень важно, что в этой работе активное участие принимают сами жители.

Сегодня власти города работают единой и слаженной командой: и исполнительная, и представительная, и контрольная. И это позволило добиться запланированных показателей по приоритетным направлениям в прошлом году, несмотря на сложившуюся непростую экономическую ситуацию. В этом большая заслуга главы городского округа Айсена Николаева, который сумел объединить власть и общество для решения общегородских проблем, а так же сказались настрой на совместную эффективную работу, который проявили депутаты третьего созыва Якутской гордумы. Конструктивное взаимодействие достигнуто общими усилиями, что, кстати, не всегда удавалось в предыдущие годы. Надо ли говорить, как это повышает результативность и оперативность работы городской власти, которой не мешают партийные противоречия, личные амбиции, конфликтные ситуации.

Отдельно отметим представительские функции Якутской городской Гордумы, являющейся несомненным лидером республиканского муниципального сообщества. Представительный орган г. Якутска установил прочное взаимодействие с Союзом представительных органов муниципальных образований Российской Федерации и Всероссийским советом местного самоуправления, с представительными органами других регионов и стран.

Сотрудничество с ВСМС дает возможность членам его Якутского регионального отделения получить выход на федеральный уровень. Якутская делегация с успехом представила свои проекты на выставке лучших муниципальных практик России, Кульминационным итогом стало награждение победителей в Совете Федерации. Из поданных 34 заявок, 3 заявки от городского округа «город Якутск» (теплая автобусная остановка, краудсорсинговый интернет-портал «OneClickYakutsk», социальный центр помощи семьям «Тэрчи») заняли первое место в своих номинациях, а заявка городского округа «Жатай» (квартал энергоэффективных домов) получила диплом 3 степени. Мы и дальше будем участвовать в этом федеральном конкурсе.

Так же плодотворно развивается межмуниципальное сотрудничество внутри республики. Регулярные выездные семинары под эгидой ВСМС в улусах республики стали площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов местного самоуправления, знакомства с нововведениями в законодательстве для депутатов районных и поселенческих советов. Проблем и трудностей в работе муниципалитетов много, поэтому так актуально и востребовано сотрудничество и взаимопомощь в рамках ВСМС и Ассоциации представительных органов МО РС(Я), и Якутская гордума берет на себя важную миссию, фактически направляя и координируя эту деятельность.

Недавно состоялся первый съезд депутатов представительных органов Республики Саха (Якутия), цель которого стало повышение роли и статуса представительных органов, притом, именно в развитии республики. Не зря говорят: «Сильные муниципалитеты – сильная страна». Съезд стал площадкой на обсуждения самых актуальных вопросов местного самоуправления. Якутская городская Дума выступила организатором «круглого стола» «Актуальные вопросы организации деятельности представительного органа», в работе которого приняли участие делегаты от всех 34 муниципальных районов и 2 городских округов республики.

В частности, говорили о проблеме отсутствия в муниципальных районах специалистов по обеспечению деятельности представительного органа, а также руководителей представительного органа на освобожденной основе. Якутской городской Думой в прошлом году был инициирован законопроект по внесению изменений в Реестр муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Якутии. Он был направлен на дальнейшее создание аппаратов представительных органов, этим законом в представительных органах муниципальных районов и городских округов предусмотрены две дополнительные должности. Данная инициатива была принята Государственным Собранием (Ил Тумэн).

Сегодня 226 из 234 поселений имеют свой представительный орган, в остальных восьми вопросы местного значения решает сход населения. И почти в 80 % случаях главы совмещают свою должность с должностью руководителя представительного органа. По моему мнению, разделение ветвей власти должно быть, исходя из их полномочий. Глава не должен совмещать свою должность с должностью руководителя представительного органа. На мой взгляд, везде должна быть вариативность, именно сами депутаты, совместно с исполнительной властью, должны инициировать и внести изменения в свой Устав и таким образом решить этот вопрос.

В-третьих, достаточно остро стоит вопрос о предоставлении сведений о доходах депутатами представительных органов сельских поселений, что вызывает определенные сложности, особенно на севере. Если сведения не предоставлены, это служит основанием для того, чтобы прекратить полномочия депутата. По нашим данным, из 3378 депутатов не сдали декларацию порядка 9-10 %, а это порядка 306 человек. Эти и другие наболевшие проблемы вызвали дискуссию, были выработаны рекомендации съезда, направленные на их решение.

В рамках съезда прошла традиционная Спартакиада представительных органов местного самоуправления, которая стартовала в 2010 году по инициативе Якутской городской Думы.  Депутиада, как ее стали называть, стала по-настоящему популярной в республике, число ее участников с каждым годом растет, в этом году в ней участвовало 26 команд вместе с командой Ил Тумэна. Это отличная возможность не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и развивать командный дух, укреплять партнерские связи депутатов всех уровней нашей необъятной республики.

Накануне нашего профессионального праздника хочу сказать слова глубокой признательности своим коллегам – сотрудникам органов местного самоуправления, депутатам всех муниципальных образований за их нелегкий, но столь необходимый для их земляков труд! Крепкого здоровья, оптимизма, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов новых идей и возможностей для их воплощения!

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.04.2017, 0:11
Желток
Популярный ресторан Якутска закрывается
12.04.2017, 22:48
Политика
Эксклюзив
В Якутии поднимается «Брекзит-волна»?
12.04.2017, 12:41
Политика
Резонанс
В Якутске возбудили дело против организатора Воскресного митинга
14.04.2017, 12:33
Общество
Эксклюзив
Организаторы гей-парада в Якутске обратились с апелляцией в Верховный суд республики
13.04.2017, 15:42
Политика
Эксклюзив
Ил Дархан отозвался о работе премьера Чекина
14.04.2017, 18:13
Культура & Образование
Казахский ученый утверждает: народ Саха – хранитель духовной древности человечества
12.04.2017, 14:46
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Певица Саина: Я ухожу со сцены!
13.04.2017, 18:11
Политика
Еще один депутат покидает Ил Тумэн
13.04.2017, 14:43
Политика
Эксклюзив
Почему на министра Жондорова не возбуждают уголовное дело
14.04.2017, 13:52
Политика
Блогер Егор Борисов: Невежды или предатели?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Желток
18.04.2017

«Аве Мега Дискотека» — самое убойное мероприятие этой весны

Видео
Общество
18.04.2017

Лучший подарок предлагает команда видеопрофессионалов «Кэмвидео» — семейный фильм!

Красота & Здоровье
18.04.2017

Нейрохирурги, вы — боги!

Политика
18.04.2017

Конституционный суд Якутии ответил Марфе Филипповой, что нужно предпринять, чтоб лишить депутата мандата

Путешествия
18.04.2017

Отель «Море» – это один из лучших Cпа-курортов Южного берега  Крыма

Культура & Образование
18.04.2017

“Бичик” кинигэлэрин биһирии ааҕыҥ！

Эксклюзив Сенсация
Культура & Образование
18.04.2017

Марк Жирков написал еще один балет – «Якутия»?

Экономика
18.04.2017

Геологическая служба рудника «Нерюнгри» открыла сезон полевых работ