Александр Саввинов: С Новым годом и Рождеством Христовым!

Дорогие друзья!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками, самыми чудесными и долгожданными, — Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти удивительные дни, которых все мы ждем с особым чувством и настроением, – время для новых планов и подведения итогов. Уходящий год был для жителей Якутска, республики и всей страны годом напряженного труда и ответственных решений. Несмотря на объективные трудности, можно смело сказать, что мы общими усилиями успешно справились со многими поставленными задачами. Все ветви власти и общественность города действовали вместе сплоченной командой, и это позволило реализовать многие поставленные задачи, достичь успехов в общем деле.

Мы благодарны вам за поддержку и совместную работу! Каждый из нас внёс посильный вклад в то, чтобы уверенно шагнуть в 2017 год. Уверен, что только вместе мы сможем достичь ещё больших результатов – дадим импульс роста экономике, укрепим общественное согласие, обеспечим достойную жизнь для каждой семьи.

Пусть наступающий год станет временем больших достижений, энергичного движения вперёд и исполнения всех намеченных планов. Желаю каждому максимально раскрыть свои возможности и принести пользу нашему городу!

Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить время своим родным. Берегите друг друга, дарите близким людям любовь и тепло! Пусть в старом году останется все худшее и ненужное, а в новый год войдет все наилучшее — мечты, желания, стремления. Пусть все задуманное в новогоднюю ночь — случится, несбыточное — сбудется! Пусть волшебство новогодней ночи коснется каждого!

Счастливого Нового года, веселого Рождества!

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов